Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
28 C
Jakarta
Rabu, Oktober 8, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bos Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Pekerja Indonesia, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Rangga
Bos Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Pekerja Indonesia, Ada Apa?
spot_img

Jakarta, jabarpos.id – Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata (Danantara), Rosan Roeslani, baru-baru ini mengungkapkan dilema krusial yang menghantui sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Menurutnya, investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, adalah kunci untuk membuka lapangan kerja baru.

Namun, di balik potensi investasi tersebut, tersembunyi tantangan besar: kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi pemerintah untuk mempersiapkan SDM yang kompeten dan berdaya saing.

Baca juga:  Kemendagri Apresiasi Kinerja Cemerlang Pj Bupati Bogor
Bos Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Pekerja Indonesia, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Investasi masuk itu salah satu kriterianya adalah kesiapan talent dan SDM. Ini PR besar kita bersama, bagaimana meningkatkan kualitas SDM kita," ujarnya di JCC Senayan, Rabu (8/10).

Rosan memaparkan data yang cukup mencengangkan. Dari 152 juta tenaga kerja di Indonesia, sekitar 44-45% hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), 17% lulusan SMP, 21% lulusan SMA, dan hanya 14% yang berpendidikan universitas atau diploma.

Baca juga:  Rupiah Rp200 Triliun Jadi Amunisi Ekonomi, Menkeu: Bank Harus Gerak!

Untuk mengatasi kesenjangan ini, pendidikan vokasi menjadi solusi strategis. "Hanya 14 persen lulusan universitas. Pendidikan vokasi, vokasional training, dan edukasi menjadi sangat penting. Butuh waktu untuk memasukkan semua SDM kita ke universitas atau diploma," jelasnya.

Oleh karena itu, program pelatihan vokasi menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan SDM Indonesia. "Program vokasional training menjadi sangat penting dalam meng-upscaling dan rescaling kemampuan SDM kita," pungkasnya, seperti dilansir jabarpos.id.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Ambisi Ekonomi 8 Persen Terungkap, Indonesia Butuh Dana Fantastis

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
28 ° C
28 °
28 °
73 %
1.4kmh
100 %
Rab
28 °
Kam
32 °
Jum
33 °
Sab
32 °
Ming
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  