Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
33.3 C
Jakarta
Jumat, Oktober 10, 2025
type here...
Jabar PosBerita

IHSG Terbang Tinggi Menuju 36.000? Ini Kata Menteri Keuangan!

Editor Jabar Pos : Rangga
IHSG Terbang Tinggi Menuju 36.000? Ini Kata Menteri Keuangan!
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat proyeksi mengejutkan. Ia meramalkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi meroket hingga mencapai level 36.000 pada tahun 2035 mendatang. Prediksi fantastis ini didasarkan pada keyakinannya terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang semakin kuat.

Purbaya menjelaskan, pandangan ini memerlukan perspektif jangka panjang, bukan sekadar analisis teknikal jangka pendek. Ia mengajak untuk melihat siklus bisnis di Indonesia dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2001, IHSG berada di level 300-an, kemudian melonjak menjadi 2.500 pada tahun 2008. Meskipun sempat terpuruk akibat krisis 2008, IHSG kembali bangkit dan mencapai 6.500 pada tahun 2018.

Baca juga:  Rahasia Dibalik Jumlah Ideal Uang Tunai di Rekening, Jangan Sampai Boncos!
IHSG Terbang Tinggi Menuju 36.000? Ini Kata Menteri Keuangan!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Purbaya, berdasarkan pengamatannya terhadap siklus bisnis yang berlangsung sekitar 7 hingga 10 tahun, IHSG mampu meningkat 4 hingga 6 kali lipat dari titik awal hingga puncak siklus. Saat ini, IHSG berada di level 8.100 dan diyakini memiliki potensi untuk terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dulu juga saya nggak percaya 4 sampai 6 kali masuk nanti 26.000 sampai juga kayaknya seperti itu deh behavior ekonomi dan pasar saham kita. Jadi kalau kita bisa ciptakan siklus bisnis yang ekonomi yang tumbuh terus sampai 10 tahun Harusnya dia 4 sampai 6 kali kalau saya kemarin sekarang," ujar Purbaya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Jumat (10/10/2025).

Baca juga:  Aguan Incar Omzet Gila-gilaan di Sisa Tahun Ini, Apa Strateginya?

Purbaya menambahkan, jika Indonesia mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan tinggi, bukan tidak mungkin IHSG mencapai level 36.000. Ia mencontohkan, jika IHSG saat ini berada di level 7.000, maka dengan pertumbuhan 4 hingga 6 kali lipat, IHSG berpotensi mencapai 28.600 hingga 42.000.

Selama 10 tahun terakhir, ekonomi Indonesia hanya mampu tumbuh di kisaran 5%. Namun, Purbaya optimis bahwa ke depan, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6% bahkan menuju 8%. Pertumbuhan ini, menurutnya, akan didorong oleh fundamental ekonomi yang kuat, bukan sekadar spekulasi pasar. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan akan tumbuh lebih besar dan nilai mereka di pasar saham pun akan meningkat seiring dengan perkembangan ukuran perusahaan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Purbaya Tinggalkan Warisan Rp100 Triliun di BI, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
clear sky
33.3 ° C
33.3 °
33.3 °
56 %
4.9kmh
10 %
Jum
33 °
Sab
33 °
Ming
34 °
Sen
32 °
Sel
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  