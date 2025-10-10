BTN Kejar Target, Ratusan Ribu Keluarga Indonesia Tersenyum

jabarpos.id – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat Indonesia. Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), bank ini telah menyalurkan lebih dari 140 ribu unit rumah subsidi hingga akhir September 2025.

BTN optimis dapat mencapai target kuota 220.000 unit hingga akhir tahun ini. Data terbaru menunjukkan, hingga 30 September 2025, BTN telah menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi FLPP sebanyak 142.749 unit. Angka ini setara dengan 64,89% dari target penyerapan kuota FLPP BTN tahun ini yang sebesar 220.000 unit. Nominal penyaluran mencapai Rp17,66 triliun dari total kuota untuk BTN sebesar Rp26,40 triliun.

Dari total penyaluran tersebut, 99.441 unit disalurkan oleh BTN dan sisanya 43.308 unit disalurkan oleh unit usaha syariah. Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, mengungkapkan bahwa BTN menyumbang 40,7% dari total kuota KPR FLPP nasional tahun ini.

"BTN memiliki mandat dari pemerintah dengan tujuan mulia, yaitu menyalurkan rumah layak huni bagi jutaan keluarga Indonesia. Dengan adanya program KPR Subsidi dari pemerintah, banyak keluarga berpenghasilan rendah yang terbantu untuk dapat memiliki rumah impian dan masa depan yang lebih baik. Jumlah 140.000 unit yang telah tersalurkan untuk KPR FLPP artinya ada 140.000 keluarga yang terbantu berkat kerja keras BTN," ujar Nixon dalam keterangan tertulis yang diterima jabarpos.id, Minggu (10/10/2025).

Menurut kajian Housing Finance Center BTN, kepemilikan rumah layak huni berdampak signifikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Mayoritas penerima KPR Subsidi BTN, sekitar 88,43%, adalah generasi milenial dengan rentang usia antara 29 hingga 44 tahun.

Nixon menambahkan, testimoni kepuasan dalam memiliki rumah sebagai aset jangka panjang mencerminkan bahwa mayoritas generasi muda Indonesia membutuhkan dukungan subsidi pemerintah untuk bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. "Untuk itu, BTN merasa bangga dapat berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.