Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.1 C
Jakarta
Kamis, Oktober 30, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Kredit Korporasi Melesat, Laba Bank Permata Terbang Tinggi?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Kredit Korporasi Melesat, Laba Bank Permata Terbang Tinggi?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – PT Bank Permata Tbk (BNLI) menunjukkan kinerja yang solid pada kuartal III-2025, dengan mencatatkan peningkatan laba Bersih sebelum Pencadangan (PPOP) sebesar 4,9% year-on-year (YoY) menjadi Rp5,0 triliun.

Direktur Utama Permata Bank, Meliza M. Rusli, mengungkapkan bahwa pertumbuhan kredit Bank Permata mencapai 5,4% YoY menjadi Rp158,9 triliun. Ekspansi ini didorong oleh kinerja impresif dari segmen korporasi yang tumbuh 8,2% YoY menjadi Rp93,9 triliun, serta segmen komersial yang melesat 10,4% YoY menjadi Rp20,9 triliun.

Kredit Korporasi Melesat, Laba Bank Permata Terbang Tinggi?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kualitas kredit Bank Permata tetap terjaga dengan baik, tercermin dari rasio NPL Gross dan Loan at Risk (LAR) masing-masing pada level 2,1% dan 7,0%. Bank juga membentuk NPL Coverage dan LAR Coverage Ratios yang kuat, masing-masing di level 351% dan 107%.

Baca juga:  Misteri Saham DCII Terkuak, Kok Bisa Jadi Termahal Lalu Disuspensi?

"Dengan fundamental yang kokoh, dukungan penuh dari Bangkok Bank, serta kepercayaan nasabah yang terus meningkat, kami semakin percaya diri untuk memperkuat fondasi bisnis yang sehat, memperdalam hubungan dengan nasabah, dan memperkukuh posisi sebagai Bank pilihan utama di setiap segmen," ujar Meliza dalam keterangan tertulis, Rabu (29/10/2025).

Bank Permata juga melakukan optimalisasi struktur neraca untuk menjaga tingkat likuiditas yang memadai. Rasio Loan-to-Deposit (LDR) tercatat sebesar 80,9% pada kuartal III-2025. Total Aset Bank tumbuh sebesar 5,7% YoY menjadi Rp269,3 triliun pada posisi September 2025.

Baca juga:  Menteri Lingkungan Hidup Mengecam, Terkait Masalah Sampah Yang Meningkat di Kota Yogyakarta

Dari sisi pendanaan, simpanan nasabah meningkat 6,9% YoY menjadi Rp195,9 triliun, didorong oleh pertumbuhan CASA sebesar 17,3%. Rasio CASA Bank pun tercatat naik menjadi 60,5%, dibandingkan 55,1% pada periode yang sama tahun lalu.

Bank Permata menjaga struktur likuiditas yang sehat sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hingga kuartal ketiga 2025, Bank mencatat Liquidity Coverage Ratio (LCR) rata-rata pada level 292,9% dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada level 132,9% di akhir bulan September 2025.

Baca juga:  Jokowi Nikmati Masa Pensiun Rumah Mewah Hampir Jadi, Uang Pensiunnya Bikin Penasaran

Di segmen syariah, Permata Bank Syariah mencatat Laba Operasional sebelum Provisi sebesar Rp598,6 miliar, tumbuh 12,0% YoY. Pertumbuhan ini didukung dengan Pendapatan Setelah Distribusi Bagi Hasil yang tumbuh mencapai 9,4% YoY dan konsistensi pengendalian biaya dengan baik.

Pada sisi pendanaan, simpanan nasabah mencapai Rp26,9 triliun, didorong oleh pertumbuhan CASA sebesar 15,1% YoY. Hal ini menghantarkan rasio CASA UUS Permata Bank meningkat menjadi 66,1%, di atas rata-rata industri Perbankan Syariah Indonesia.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Astra Siap Gebrak Pasar? Rombak Total Jajaran Petinggi!
Artikel Selanjutnya
Izin Ekspor Konsentrat Anak Usaha Belum Jelas, Bos AMMN Angkat Bicara!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
mist
25.1 ° C
25.1 °
24.9 °
99 %
1.5kmh
40 %
Kam
35 °
Jum
34 °
Sab
31 °
Ming
32 °
Sen
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  