Rahasia Terbongkar! Ini Biang Kerok Orang Susah Kaya Menurut Robert Kiyosaki

Jabarpos.id – Penulis buku laris "Rich Dad Poor Dad," Robert Kiyosaki, kembali membuat pernyataan kontroversial yang menggemparkan dunia finansial. Kali ini, ia mengungkap dua "hukum uang" yang menurutnya menjadi penyebab utama mengapa banyak orang terjebak dalam lingkaran kemiskinan, meskipun telah bekerja keras.

Kiyosaki berpendapat bahwa akar masalahnya terletak pada pelanggaran terhadap dua prinsip fundamental, yaitu Hukum Gresham dan Hukum Metcalfe. Hukum Gresham menjelaskan fenomena di mana uang "buruk" cenderung mendominasi peredaran, sementara uang "baik" justru disembunyikan.

"Dalam buku Rich Dad Poor Dad, saya menyatakan ‘Penabung adalah pecundang.’ Di tahun 2025, orang miskin akan bekerja dan menabung uang palsu dan tidak menabung uang asli…. emas, perak, Bitcoin," ujarnya, seperti dikutip jabarpos.id Minggu (12/10/2025). Ia mengkritik kebiasaan menabung dalam bentuk mata uang fiat seperti dolar AS, yang menurutnya melanggar Hukum Gresham karena nilainya terus tergerus inflasi.

Sementara itu, Hukum Metcalfe menyoroti pentingnya jaringan dalam menciptakan nilai. Kiyosaki mencontohkan McDonald’s sebagai jaringan waralaba yang sukses, berbeda dengan bisnis burger kecil yang tidak memiliki jaringan serupa. "Burger Mom Pop tidak. Itu sebabnya mereka miskin. FEDEX adalah sebuah jaringan. Pengiriman paket Joes 1 truk bukan," sebutnya.

Dalam konteks investasi, Kiyosaki mengaku hanya berinvestasi pada Bitcoin karena menganggapnya sebagai jaringan yang kuat. Ia menghindari investasi pada koin kripto lain yang tidak memiliki jaringan yang solid.

Kiyosaki juga mengutip nasihat dari Michael Saylor, seorang tokoh terkemuka di dunia Bitcoin: "Hanya berinvestasi pada hal-hal yang akan dibeli oleh orang kaya dari Anda." Ia menegaskan bahwa dirinya tidak menabung dolar AS karena melanggar Hukum Gresham, dan tidak berinvestasi pada koin-koin "sampah" tanpa jaringan karena melanggar Hukum Metcalfe. Sebagai gantinya, ia memilih untuk menyimpan emas, perak, dan Bitcoin, yang menurutnya mematuhi kedua hukum tersebut.