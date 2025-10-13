Emiten Konstruksi SMKM Bakal Ganti Nakhoda, Investor Siap-Siap Tender Offer!

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari sektor konstruksi. PT Sumber Mas Konstruksi Tbk (SMKM) mengumumkan rencana pengambilalihan kepemilikan oleh perusahaan asal Singapura, Lim Shrimp Org. PT Vina Nauli Jordania, pemegang saham pengendali SMKM, telah meneken perjanjian jual beli saham bersyarat pada 10 Oktober 2025.

Lim Shrimp Org berencana mengakuisisi maksimal 450 juta saham SMKM, setara dengan 35,91% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh. Direktur Lim Shrimp Org, Chong Chee Hoong, menyatakan bahwa setelah pengambilalihan rampung, pihaknya sebagai pengendali baru akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai dengan POJK 9/2018.

Hoong menambahkan, pelaksanaan pengambilalihan dan tender wajib akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk aturan di bidang pasar modal. Data per 30 September 2025 menunjukkan PT Vina Nauli Jordania menguasai 44,98% saham SMKM, dengan Intan Magdalena sebagai pemegang manfaat terakhir.

Sebelumnya, perusahaan berencana melepas 563,58 juta saham atau 44,98% saham pada 18 September 2025. Pergerakan saham SMKM dalam sebulan terakhir menunjukkan tren positif dengan kenaikan 15,51% ke level 216, bahkan dalam enam bulan terakhir saham ini telah melonjak 380%.