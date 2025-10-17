Asing Borong Saham Saat IHSG Terjungkal Ada Apa Gerangan?

Jabarpos.id – Di tengah koreksi tajam yang dialami Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat (17/10/2025), investor asing justru mencatatkan aksi beli bersih (net buy) yang signifikan. Data pasar menunjukkan, total net buy asing mencapai Rp 3,04 triliun di seluruh pasar.

Aksi beli masif ini didorong oleh transaksi jumbo di dua saham, yakni PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) dan PT Capital Finance Indonesia Tbk (CASA). Di pasar negosiasi, AMMN mencatatkan transaksi sebesar Rp 534 miliar dengan 70.539.100 saham berpindah tangan. Sementara itu, CASA mencatatkan transaksi lebih fantastis, mencapai Rp 2,8 triliun dengan 2,67 miliar saham diperdagangkan. Pacific Sekuritas Indonesia menjadi fasilitator utama dalam transaksi CASA ini.

Sebagai informasi tambahan, Danny Nogroho adalah pemegang manfaat akhir saham CASA, menguasai 67,06% saham melalui PT Capital Strategic Invesco. CASA sendiri merupakan induk dari sejumlah perusahaan finansial, termasuk PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA), di mana CASA mengendalikan 64,7% saham melalui PT Capital Global Investama.

Sayangnya, derasnya dana asing ini tak mampu menahan laju penurunan IHSG. Indeks terkapar 2,57% atau 209,1 poin ke level 7.915,66, dengan mayoritas saham berada di zona merah. Total nilai transaksi mencapai Rp 27,95 triliun dengan 39,2 miliar saham diperdagangkan. Akibatnya, kapitalisasi pasar merosot menjadi Rp 14.746 triliun, menghapus dana Rp 814 triliun dari pasar saham sepanjang pekan ini.