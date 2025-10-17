Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.4 C
Jakarta
Sabtu, Oktober 18, 2025
type here...
Jabar PosBerita

IHSG Terbang Tinggi? Menkeu Beri Bocoran Target Akhir Tahun!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
IHSG Terbang Tinggi? Menkeu Beri Bocoran Target Akhir Tahun!
spot_img

Jabarpos.id – Di tengah tren pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa justru menebar optimisme. Ia meyakini IHSG akan mampu mencapai level 9.000 pada akhir tahun ini.

"Yang jelas gini, akhir tahun bisa 9.000. Nggak terlalu sulit. Setelah mereka tahu program yang saya jalankan betul-betul dijalankan dengan benar. Fondasi ekonomi akan bergerak, berubah dengan yang waktu itu," ungkap Purbaya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

IHSG Terbang Tinggi? Menkeu Beri Bocoran Target Akhir Tahun!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Keyakinan Menkeu Purbaya tak berhenti di situ. Ia bahkan memprediksi IHSG bisa mencapai angka fantastis, yakni 35.000 pada tahun 2035 mendatang. Kalkulasi ini didasarkan pada siklus bisnis di Indonesia secara historis. Ia mencontohkan, pada tahun 2001, IHSG berada di level 300-an, kemudian melonjak menjadi 2.500 pada tahun 2008. Sempat tertekan saat krisis 2008, IHSG kembali bangkit dan mencapai 6.500 pada tahun 2018.

Baca juga:  Pos Pengamanan untuk Natal dan Tahun Baru Yang Disiapkan Oleh Polresta Bogor Kota

"Kalau saya pelajaran dari siklus bisnis kita yang 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu, dari mulai dia mulai naik sampai di ujung siklus itu, dia hanya 4 sampai 6 kali," jelasnya dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, dalam Squawk Box, dikutip Senin (13/10/2025).

Namun, pada perdagangan Jumat (17/10/2025), IHSG justru mengalami penurunan tajam. Indeks terkoreksi 209,1 poin atau 2,57% ke level 7.915,66, dengan mayoritas saham berada di zona merah. Tercatat 617 saham mengalami penurunan, 204 saham stagnan, dan hanya 135 saham yang berhasil menguat. Meskipun demikian, nilai transaksi terbilang ramai, mencapai Rp 27,95 triliun dengan melibatkan 39,2 miliar saham dalam 2,66 juta kali transaksi.

Baca juga:  KPK Tangkap Enam Orang Dalam OTT di Kalimantan Selatan

Kapitalisasi pasar pun ikut tergerus menjadi Rp 14.746 triliun. Dengan demikian, sepanjang pekan ini, dana sebesar Rp 814 triliun menguap dari pasar saham. Sektor energi dan utilitas menjadi sektor yang mengalami penurunan terdalam, masing-masing anjlok 6,71% dan 5,51%. Hal ini seiring dengan koreksi dalam di saham Raharja Energi Cepu (RATU), Dian Swastatika Sentosa (DSSA), dan Energi Mega Persada (ENRG).

Baca juga:  Kementerian Bertujuan Untuk Memperluas Layanan Kesehatan Mental di Puskesmas

Analis mata uang Doo Financial Futures, Lukman Leong, menjelaskan bahwa sentimen pasar saham Indonesia dipengaruhi oleh sentimen global, terutama regional, yang dipicu oleh kekhawatiran di sektor perbankan Amerika Serikat (AS). "Eskalasi tensi dagang China-AS juga ikut memberikan sentimen buruk," imbuhnya. Menurutnya, sentimen dari perbankan bisa saja mereda apabila tidak ada perkembangan lanjut yang menyeret bank-bank lain. Sementara tensi dagang China-AS masih meningkat, namun diharapkan akan ada pertemuan antara XI dan Trump akhir bulan ini. "Sentimen mungkin mereda namun belum hilang, sehingga investor akan cenderung wait and see," pungkasnya.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Asing Borong Saham Saat IHSG Terjungkal Ada Apa Gerangan?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
25.4 ° C
26 °
25.1 °
96 %
1.5kmh
40 %
Jum
27 °
Sab
34 °
Ming
33 °
Sen
32 °
Sel
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  