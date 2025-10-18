Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.1 C
Jakarta
Minggu, Oktober 19, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Pasar Keuangan AS Bergejolak, Ada "Kecoak" Tersembunyi?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Pasar Keuangan AS Bergejolak, Ada "Kecoak" Tersembunyi?
spot_img

Jabarpos.id – Pasar keuangan Amerika Serikat (AS) tengah dilanda gejolak yang dipicu oleh kekhawatiran akan risiko sistemik baru. Dugaan kredit macet di industri keuangan non-bank (NDFI) menjadi sorotan utama para pelaku pasar.

Gejala awal terlihat pada Kamis lalu, dengan anjloknya saham-saham di bursa AS. Dow Jones Industrial Average merosot lebih dari 300 poin, mencerminkan kekhawatiran terhadap kesehatan bank-bank regional. Indeks SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) yang mengukur kinerja saham bank regional juga mengalami penurunan signifikan.

Pasar Keuangan AS Bergejolak, Ada "Kecoak" Tersembunyi?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut laporan jabarpos.id, penurunan tajam saham Zions Bancorporation dan Western Alliance Bancorp menjadi pemicu utama kekhawatiran tersebut. Awalnya, analis perbankan berpendapat bahwa kejadian ini bersifat insidental dan tidak akan memicu penurunan lebih lanjut. Mereka beranggapan masalah di Zion dan Western Alliance hanya terkait dengan segelintir peminjam bermasalah.

Baca juga:  Viral Akun Fufufafa, Menkominfo Budi Arie: “Bukan Gibran”

Namun, rentetan kredit macet yang terjadi dengan cepat dan reaksi negatif dari pasar saham mengindikasikan bahwa investor kini lebih waspada terhadap potensi risiko yang lebih besar. CEO JPMorgan, Jamie Dimon, bahkan menyebutkan kemungkinan adanya "kecoak" lain di industri keuangan AS, setelah banknya melakukan penghapusan piutang yang cukup besar pada kuartal ketiga.

Mike Mayo, analis bank dari Wells Fargo Securities, mengamini pernyataan Dimon. Menurutnya, investor kini tengah mencari "kecoak" tersembunyi di balik permukaan.

Baca juga:  Dua Tersangka Sudah Disebutkan di Kasus Graft BI

Kekhawatiran meluas tertuju pada pinjaman di lembaga keuangan non-deposito (NDFI). NDFI, seperti perusahaan hipotek, asuransi, dan manajer aset swasta, menyediakan sumber modal alternatif bagi peminjam di luar bank tradisional. Namun, NDFI di AS kurang transparan dan tidak diatur seketat bank, sehingga menimbulkan risiko leverage yang tidak diketahui dampaknya pada sistem keuangan yang lebih luas.

Data dari Federal Reserve menunjukkan pinjaman kepada NDFI oleh bank komersial telah melonjak lebih dari 50% secara tahunan pada tahun 2025, menjadi perubahan data terbesar sejak 2016. Peter Corey, kepala strategi pasar di Pave Finance, menyoroti standar pinjaman NDFI yang lebih longgar dan masalah transparansi aliran kredit bank ke NDFI sebagai faktor yang memperburuk kekhawatiran pasar.

Baca juga:  Pendukung Arema FC, Persik Kediri Bentrok di Perbatasan Kabupaten

Kredit swasta seperti NDFI juga belum teruji dalam kondisi ekonomi yang melemah. Macrae Sykes, manajer portofolio Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF), mencatat bahwa kondisi makroekonomi saat ini sebenarnya menguntungkan bagi perbankan.

Meskipun demikian, investor tetap waspada terhadap risiko yang dapat timbul dari konsekuensi pinjaman bermasalah dari NDFI ke perbankan, mengingat porsi pembiayaan yang terus membengkak.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Moro Purwokerto Bangkit dari Kubur, Lippo Turun Tangan?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
27.1 ° C
27.3 °
25.5 °
84 %
0.5kmh
83 %
Sab
27 °
Ming
34 °
Sen
32 °
Sel
33 °
Rab
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  