Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.5 C
Jakarta
Senin, Oktober 20, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Pengemis Ini Bikin Geleng Kepala Hartanya Bikin Melongo

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Pengemis Ini Bikin Geleng Kepala Hartanya Bikin Melongo
spot_img

Jabarpos.id – Profesi pengemis kerap dipandang sebelah mata, namun siapa sangka ada sosok yang berhasil meraup kekayaan fantastis dari pekerjaan ini. Kisah Bharat Jain, seorang pengemis asal Mumbai, India, menjadi viral karena hartanya yang mencapai miliaran rupiah.

Menurut laporan Economic Times, Bharat Jain dikenal sebagai pengemis terkaya di dunia. Ia kerap terlihat meminta-minta di jalanan Mumbai. Kisah hidupnya sungguh luar biasa, lahir dari keluarga kurang mampu yang membuatnya tak bisa mengenyam pendidikan formal.

Baca juga:  Razia Pelajar Bawa Motor di Cirebon, Puluhan Siswa Ditilang
Pengemis Ini Bikin Geleng Kepala Hartanya Bikin Melongo
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Meski tak berpendidikan tinggi, Bharat Jain berhasil mengubah nasibnya dan keluarga berkat profesinya yang tak lazim. Saat ini, kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari Rs 7,5 crore rupee atau sekitar Rp 14,8 miliar. Anak-anaknya pun mendapatkan pendidikan yang layak.

Penghasilan Bharat Jain dari mengemis mencapai Rs 60.000-75.000 atau setara Rp 11 juta per bulan. Dari hasil mengemisnya selama bertahun-tahun, ia berhasil membeli apartemen dua kamar tidur di Mumbai senilai Rs 1,2 crore atau Rp 2,3 miliar. Ia juga menyewakan dua tokonya di Thane dengan sewa Rs 30.000 per bulan.

Baca juga:  BRI Gebrak Layanan Kredit Mikro Rp 1 Triliun Per Hari? Ini Rahasianya

Meskipun sudah kaya raya, Bharat Jain tetap mengemis di kawasan Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus atau Azad Maidan. Jabarpos.id mencatat, ia bisa menghasilkan Rs 2.000-2.500 per hari (Rp 365.000 hingga Rp 500.000) dalam waktu 10 hingga 12 jam hanya dengan mengemis.

Bharat Jain dan keluarganya hidup nyaman di apartemen dua kamar. Anak-anaknya bersekolah, sementara anggota keluarga lainnya memiliki toko alat tulis. Meskipun sering disarankan untuk berhenti mengemis, Bharat Jain tetap melanjutkan pekerjaannya hingga saat ini.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Jabarpos.id – Kisah unik datang dari perusahaan rokok legendaris ‘Bentoel’ yang telah menemani masyarakat Indonesia sejak era 1930-an di Malang, Jawa Timur. Siapa sangka, di balik kesuksesan Bentoel menjadi produsen rokok terbesar ketiga di Indonesia, terdapat cerita menarik tentang mimpi seorang pendiri.

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
27.5 ° C
27.8 °
26.6 °
81 %
0.8kmh
100 %
Ming
28 °
Sen
34 °
Sel
33 °
Rab
32 °
Kam
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  