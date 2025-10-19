Pengemis Ini Bikin Geleng Kepala Hartanya Bikin Melongo

Jabarpos.id – Profesi pengemis kerap dipandang sebelah mata, namun siapa sangka ada sosok yang berhasil meraup kekayaan fantastis dari pekerjaan ini. Kisah Bharat Jain, seorang pengemis asal Mumbai, India, menjadi viral karena hartanya yang mencapai miliaran rupiah.

Menurut laporan Economic Times, Bharat Jain dikenal sebagai pengemis terkaya di dunia. Ia kerap terlihat meminta-minta di jalanan Mumbai. Kisah hidupnya sungguh luar biasa, lahir dari keluarga kurang mampu yang membuatnya tak bisa mengenyam pendidikan formal.

Meski tak berpendidikan tinggi, Bharat Jain berhasil mengubah nasibnya dan keluarga berkat profesinya yang tak lazim. Saat ini, kekayaannya diperkirakan mencapai lebih dari Rs 7,5 crore rupee atau sekitar Rp 14,8 miliar. Anak-anaknya pun mendapatkan pendidikan yang layak.

Penghasilan Bharat Jain dari mengemis mencapai Rs 60.000-75.000 atau setara Rp 11 juta per bulan. Dari hasil mengemisnya selama bertahun-tahun, ia berhasil membeli apartemen dua kamar tidur di Mumbai senilai Rs 1,2 crore atau Rp 2,3 miliar. Ia juga menyewakan dua tokonya di Thane dengan sewa Rs 30.000 per bulan.

Meskipun sudah kaya raya, Bharat Jain tetap mengemis di kawasan Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus atau Azad Maidan. Jabarpos.id mencatat, ia bisa menghasilkan Rs 2.000-2.500 per hari (Rp 365.000 hingga Rp 500.000) dalam waktu 10 hingga 12 jam hanya dengan mengemis.

Bharat Jain dan keluarganya hidup nyaman di apartemen dua kamar. Anak-anaknya bersekolah, sementara anggota keluarga lainnya memiliki toko alat tulis. Meskipun sering disarankan untuk berhenti mengemis, Bharat Jain tetap melanjutkan pekerjaannya hingga saat ini.