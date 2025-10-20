Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
32.8 C
Jakarta
Senin, Oktober 20, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Misteri Saham DADA Diborong Pengendali Malah Terjun Bebas ARB Berjilid

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Misteri Saham DADA Diborong Pengendali Malah Terjun Bebas ARB Berjilid
spot_img

Jabarpos.id – Saham emiten properti PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) kembali mencuri perhatian pasar modal. Setelah sempat diborong oleh pengendali, saham ini justru mengalami Auto Reject Bawah (ARB) selama enam hari berturut-turut. Pada perdagangan Senin (20/10/2025), saham DADA menyentuh level Rp59, atau turun 14,49%.

Transaksi saham DADA tercatat mencapai 7,34 juta lot dengan nilai Rp46,02 miliar. Dalam sebulan terakhir, harga saham perseroan telah merosot 47,79%. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan investor.

Baca juga:  Telkom Raup Untung Triliunan Rupiah, Investor Gigit Jari?
Misteri Saham DADA Diborong Pengendali Malah Terjun Bebas ARB Berjilid
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Sebelumnya, PT Karya Permata Inovasi Indonesia selaku pengendali DADA, menambah kepemilikan sahamnya sebanyak 430,61 juta lembar pada 14 Oktober 2025. Transaksi pembelian dilakukan pada harga Rp152-Rp190 per lembar. Aksi korporasi ini meningkatkan kepemilikan Karya Permata Inovasi Indonesia dari 56,62% menjadi 62,41%. Tujuan pembelian saham ini adalah sebagai investasi jangka panjang.

Namun, pada hari yang sama, Karya Prima justru melepas 1,82 miliar saham DADA, sehingga kepemilikannya menyusut menjadi 37,9%. Pelepasan saham dilakukan pada kisaran harga Rp153-Rp232. Sebelumnya, pada 10 Oktober 2025, Karya Permata Inovasi Indonesia juga telah melepas 2,15 miliar saham DADA.

Baca juga:  Nunung Srimulat: Dari Panggung Hiburan ke Jurang Krisis, Pelajaran Berharga Soal Pengelolaan Keuangan!

Saham DADA sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan investor. Awal tahun, harga saham DADA berada di level Rp9, kemudian melonjak hingga mencapai level tertinggi Rp240 pada 10 Oktober 2025. Lonjakan harga ini setara dengan kenaikan lebih dari 2.000% sepanjang tahun berjalan (year-to-date). Namun, setelah aksi pelepasan saham oleh pengendali, saham DADA langsung mengalami ARB berjilid. Dalam enam hari perdagangan terakhir, saham DADA telah turun 61,24%.

Baca juga:  Investree Dihantui Tagihan Ribuan Lender, Ada Bank Hingga Raksasa E-Commerce!

Kenaikan harga saham DADA sebelumnya sempat diiringi rumor yang menyebutkan harga saham akan mencapai ratusan ribu rupiah. Namun, kebenaran informasi tersebut belum dapat dipastikan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Pengemis Ini Bikin Geleng Kepala Hartanya Bikin Melongo

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
32.8 ° C
33 °
32.8 °
60 %
1.3kmh
71 %
Sen
34 °
Sel
32 °
Rab
31 °
Kam
33 °
Jum
30 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  