Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.1 C
Jakarta
Senin, Oktober 27, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Family Office Panik Dolar Loyo? Ini Strategi Rahasia Mereka

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Family Office Panik Dolar Loyo? Ini Strategi Rahasia Mereka
spot_img

JABARPOS.ID – Survei terbaru mengungkap perubahan strategi investasi yang signifikan di kalangan perusahaan keluarga atau family office. Kekhawatiran terhadap kebijakan tarif baru dan potensi depresiasi dolar AS menjadi pemicu utama kehati-hatian ini, seperti yang dilaporkan jabarpos.id.

Survei yang dilakukan oleh RBC Wealth Management dan Campden Wealth terhadap 141 family office di Amerika Utara menunjukkan bahwa mayoritas responden (52%) kini lebih memilih uang tunai dan aset likuid sebagai investasi yang menjanjikan dalam 12 bulan ke depan. Kecerdasan buatan (AI) juga menjadi daya tarik, dengan lebih dari 30% responden melihat potensi imbal hasil yang menarik.

Baca juga:  Pinjol Bikin Resah? Ini Cara Ampuh Hadapi Debt Collector!
Family Office Panik Dolar Loyo? Ini Strategi Rahasia Mereka
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pergeseran ini kontras dengan tahun sebelumnya, di mana ekuitas pertumbuhan dan industri pertahanan menjadi primadona. Selain itu, family office juga menurunkan ekspektasi imbal hasil tahunan mereka, dari 11% di tahun 2024 menjadi hanya 5% di tahun 2025. Bahkan, 15% responden memprediksi imbal hasil negatif.

Peningkatan likuiditas menjadi prioritas utama investasi di tahun 2025, dipilih oleh hampir separuh family office. Hal ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana diversifikasi portofolio menjadi fokus utama.

Bill Ringham dari RBC Wealth Management menjelaskan bahwa gejolak pasar akibat tarif dan ketegangan geopolitik memainkan peran penting dalam perubahan sentimen ini. Meskipun pasar AS telah pulih, kekhawatiran terhadap depresiasi dolar AS tetap menghantui.

Baca juga:  Como 1907 Terpeleset di Coppa Italia, Tantangan Berat Menanti di Serie A

Selain dolar, kinerja lesu di sektor ekuitas swasta dan modal ventura juga menjadi perhatian. Seperempat responden mengaku dana ekuitas swasta belum mencapai imbal hasil yang diharapkan, sementara sepertiga lainnya merasakan hal yang sama pada investasi modal ventura.

Namun, di tengah kekhawatiran ini, family office justru meningkatkan alokasi dana ke kas. Langkah ini tidak hanya untuk memitigasi risiko, tetapi juga sebagai strategi untuk memanfaatkan peluang investasi yang mungkin muncul di masa depan.

Baca juga:  Dana Segar Himbara Siap Guyur Ribuan Koperasi, Kapan?

Ringham menambahkan bahwa family office memiliki visi jangka panjang tentang warisan dan keluarga mereka. Dengan meningkatkan alokasi dana ke kas, mereka menciptakan modal untuk memanfaatkan peluang yang mereka lihat di pasar.

Meskipun demikian, hanya sebagian kecil family office yang berencana meningkatkan alokasi dana ke kas dan aset likuid. Sebagian besar masih tertarik untuk menambah investasi di ekuitas swasta langsung dan dana ekuitas swasta, karena investasi di pasar swasta dianggap penting untuk membangun kekayaan jangka panjang yang melampaui inflasi dan menopang kebutuhan keluarga yang terus bertumbuh.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Warren Buffett Ogah Ikut Demam Emas, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
overcast clouds
25.1 ° C
25.1 °
23.8 °
87 %
2.1kmh
99 %
Ming
29 °
Sen
32 °
Sel
30 °
Rab
33 °
Kam
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  