31 C
Jakarta
Senin, Januari 5, 2026
IHSG Meroket di Awal Pekan

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
IHSG Meroket di Awal Pekan
Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan performa impresif di awal pekan ini, Senin (5/1/2026). Melaju di zona hijau, IHSG berhasil menembus level psikologis penting, bahkan melampaui angka 8.800. Berdasarkan laporan yang diterima jabarpos.id dari pantauan pasar, pada pukul 10:44 WIB, indeks acuan ini tercatat menguat signifikan sebesar 0,71%, mencapai posisi 8.810.

Pencapaian ini menandai momentum positif bagi pasar modal Indonesia. Level 8.800 seringkali dianggap sebagai resistensi kuat, dan penembusannya bisa menjadi sinyal bullish bagi para investor. Kenaikan ini terjadi di tengah sentimen pasar yang optimis, memberikan harapan akan berlanjutnya tren positif.

IHSG Meroket di Awal Pekan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Analis pasar memprediksi bahwa penguatan IHSG ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi domestik yang stabil serta respons positif terhadap kebijakan moneter terbaru. Selain itu, sentimen global yang cenderung membaik juga turut berkontribusi dalam mendongkrak kinerja indeks. Para pelaku pasar kini menantikan apakah momentum ini dapat dipertahankan hingga penutupan perdagangan sesi I dan berlanjut ke sesi berikutnya.

Kinerja cemerlang IHSG di pagi hari ini tentu menjadi angin segar bagi para investor, baik institusi maupun ritel. Dengan melampaui level 8.800 dan mencapai 8.810, pasar menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang menjanjikan di tahun 2026. Semua mata kini tertuju pada pergerakan selanjutnya, apakah IHSG akan terus melaju atau menghadapi koreksi.

