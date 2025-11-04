Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.1 C
Jakarta
Selasa, November 4, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Waskita Lepas Dua Ruas Tol, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Waskita Lepas Dua Ruas Tol, Ada Apa?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berencana melakukan divestasi atau penjualan sejumlah proyek jalan tol sebagai bagian dari strategi perusahaan menjelang akhir tahun ini hingga tahun depan. Direktur Utama Waskita Karya, Muhammad Hanugroho, mengungkapkan bahwa dua proyek jalan tol yang akan dilepas dalam waktu dekat adalah PT Cibitung-Cilincing Tollways (CCT) dan PT Hutama Marga Waskita (HMW).

"Divestasi tahun ini ada dua, yaitu CCT dan HMW," jelasnya dalam sebuah acara public expose yang dilakukan secara virtual, Selasa (4/11).

Baca juga:  Efek Domino MSCI: Rencana Perubahan Free Float Bikin IHSG Berdarah?
Waskita Lepas Dua Ruas Tol, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Selain kedua ruas tol tersebut, Waskita Karya juga berencana untuk mendivestasikan ruas tol Pemalang – Batang pada tahun depan. Indonesia Investment Authority (INA) disebut-sebut sebagai calon pembeli potensial. "Ini adalah kelanjutan dari rencana sebelumnya. Saat ini, kami sedang melakukan repackage untuk utangnya," imbuhnya.

Tidak hanya itu, ruas tol Pasuruan-Probolinggo, serta empat ruas tol minoritas lainnya seperti Depok-Antasari juga akan dilepas pada tahun depan. Langkah divestasi ini diharapkan dapat menjadi andalan Waskita dalam melunasi kewajiban-kewajibannya.

"Kami berharap divestasi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap arus kas di ruas-ruas tol kita," ujar Hanugroho.

Baca juga:  Wujudkan Hulu yang Bersih, DLH Kabupaten Bogor Optimalkan Pengelolaan Sampah di Hilir

Aset jalan tol dianggap sebagai aset yang paling potensial untuk mengurangi beban keuangan Waskita Karya. Oleh karena itu, perusahaan sangat berhati-hati dalam menjaga valuasi aset-aset tol yang dimiliki.

Selain divestasi, Waskita juga terus mengerjakan sejumlah proyek untuk mendukung konektivitas. Beberapa proyek yang sedang berjalan antara lain perpanjangan ruas Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) hingga Sukabumi Barat sejauh 11 kilometer, serta proyek Kawiagung-Betung yang kini dikerjakan oleh Hutama Karya.

Waskita juga tengah menggarap proyek jalan tol di Kayu Agung, Palembang, Betung. Ruas tol hingga Betung saat ini dikerjakan oleh Hutama Karya, yang sebelumnya merupakan konsesi Waskita. "Dengan adanya konektivitas ini, kami berharap trafik akan pulih," tambahnya.

Baca juga:  Terungkap! Gurita Bisnis Miliarder Israel yang Mendunia, Ada yang Populer di Indonesia

Saat ini, Waskita juga sedang mempercepat pembangunan sejumlah ruas di Trans Jawa, antara lain segmen Solo-Yogyakarta dan Bawen-Ungaran yang diharapkan dapat beroperasi pada akhir Desember 2025.

"Koneksi Trans Jawa hingga Yogyakarta, bahkan sampai ke Prambanan, akan memberikan kontribusi trafik yang cukup besar," pungkasnya.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Aksi Profit Taking Warnai Pasar Saham Global, Sentimen Apa yang Mendasarinya?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
27.1 ° C
27.8 °
26.1 °
80 %
0.9kmh
20 %
Sel
27 °
Rab
32 °
Kam
33 °
Jum
33 °
Sab
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  