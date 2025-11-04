Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.8 C
Jakarta
Rabu, November 5, 2025
type here...
Jabar PosBerita

KPK Ungkap Modus ‘Jatah Preman’ di Kasus Pemerasan Gubernur Riau Abdul Wahid

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Waskita Lepas Dua Ruas Tol, Ada Apa?
spot_img

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengungkap adanya modus yang disebut ‘jatah preman’ (japrem) dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Gubernur Riau, Abdul Wahid (AW). Dikutip dari rakyatnesia.com Pengungkapan ini menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh tim KPK di Riau pada Senin (3/11/2025).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa modus ‘jatah preman’ tersebut terkait dengan penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau.

“Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem/jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah, itu modus-modusnya,” kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Budi menambahkan bahwa persentase ‘jatah preman’ untuk kepala daerah tersebut diduga sudah ditetapkan.

 

Baca juga:  Habib Rizieq dkk Layangkan Gugatan Terhadap Presiden Jokowi

💰 Barang Bukti dan Perkembangan Kasus

 

  • Uang Tunai: Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan total yang jika dirupiahkan mencapai sekitar Rp 1,6 miliar. Uang tersebut terdiri dari pecahan Rupiah, Dolar Amerika Serikat (US$), dan Pound Sterling.
    • Uang Rupiah diamankan di Riau.
    • Uang pecahan Dolar dan Pound Sterling disita dari salah satu rumah milik Abdul Wahid di Jakarta.
    • KPK menduga uang sitaan ini hanyalah bagian dari serangkaian penyerahan yang sudah dilakukan sebelumnya.
  • Pihak yang Diamankan: Total 10 orang diamankan dalam OTT, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid.
  • Pengumuman Tersangka: Setelah melakukan gelar perkara (ekspose), KPK memastikan telah menetapkan sejumlah tersangka. Identitas lengkap para tersangka dan konstruksi perkara akan diumumkan secara rinci dalam konferensi pers yang dijadwalkan pada hari ini, Rabu (5/11/2025).

Kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan ini berpusat pada anggaran di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. Pemeriksaan pun diperluas hingga menyentuh para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Samator Indo Gas (AGII) Terpeleset, Laba Anjlok! Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
25.8 ° C
26.2 °
25.1 °
87 %
1.8kmh
20 %
Sel
26 °
Rab
32 °
Kam
32 °
Jum
34 °
Sab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  