27.9 C
Jakarta
Jumat, November 7, 2025
Laba Emiten Emas Melesat, Kejutan ANTM dan BUMI Bikin Investor Terpana!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Laba Emiten Emas Melesat, Kejutan ANTM dan BUMI Bikin Investor Terpana!
Jabarpos.id, Jakarta – Sektor pertambangan emas sedang bersinar terang! Beberapa emiten emas mencatatkan lonjakan laba yang fantastis, membuat harga saham mereka meroket puluhan hingga ratusan persen. Kenaikan ini bukan sekadar spekulasi, namun didorong oleh permintaan emas yang terus meningkat seiring dengan kenaikan harga emas sepanjang tahun ini.

Menurut laporan jabarpos.id, performa gemilang ini menjadikan saham ANTM (Aneka Tambang) dan BUMI (Bumi Resources) menjadi sorotan utama para investor. Keduanya berhasil memanfaatkan momentum kenaikan harga emas global untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan secara signifikan.

Laba Emiten Emas Melesat, Kejutan ANTM dan BUMI Bikin Investor Terpana!
Analis pasar menilai, tren positif ini diperkirakan akan terus berlanjut seiring dengan ketidakpastian ekonomi global yang mendorong investor untuk mencari aset safe haven seperti emas. Namun, investor tetap perlu berhati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti biaya produksi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kinerja emiten emas.

Lebih lanjut, jabarpos.id mencatat bahwa performa emiten emas ini menjadi bukti bahwa sektor pertambangan masih memiliki potensi yang besar di tengah tantangan ekonomi global. Investor disarankan untuk terus memantau perkembangan sektor ini dan mempertimbangkan investasi pada emiten emas yang memiliki fundamental yang kuat dan prospek pertumbuhan yang menjanjikan.

