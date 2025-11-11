Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.8 C
Jakarta
Selasa, November 11, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Adira Finance Ambil Alih Arthaasia Finance Nasib Nasabah Jadi Begini

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Adira Finance Ambil Alih Arthaasia Finance Nasib Nasabah Jadi Begini
spot_img

Jabarpos.id – PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) telah resmi mengakuisisi portofolio PT Arthaasia Finance (AAF) pada 7 November 2025. Langkah ini membawa perubahan signifikan bagi nasabah Arthaasia Finance.

Pengalihan portofolio ini merupakan kelanjutan dari perjanjian yang ditandatangani kedua perusahaan pada 16 Juli 2025. Tujuannya adalah memperkuat bisnis Adira Finance dan memperluas jangkauan layanan pembiayaannya di seluruh Indonesia.

Baca juga:  Prancis dalam Bahaya S&P Pangkas Peringkat Kredit
Adira Finance Ambil Alih Arthaasia Finance Nasib Nasabah Jadi Begini
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Takanori Mizuno, Chief of Business Alliance Strategy Adira Finance, menjelaskan bahwa seluruh layanan pembiayaan, termasuk pembayaran angsuran, pengambilan dokumen, dan pengajuan layanan lainnya, kini dilayani melalui jaringan cabang dan kanal resmi Adira Finance. Nasabah akan menerima surat pemberitahuan yang berisi informasi lengkap mengenai nomor kontrak baru, kanal pembayaran, dan prosedur layanan pelanggan.

Akuisisi ini bertujuan untuk memperluas basis pelanggan dan memperkuat portofolio pembiayaan produktif, terutama di segmen kendaraan komersial. Adira Finance berkomitmen memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi bagi seluruh pelanggan Arthaasia Finance.

Baca juga:  Teror Hewan Buas di Cikidang Sukabumi: Delapan Kambing Mati Ditelanjangi, Diduga Macan Tutul Berulah

Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui berbagai kanal resmi Adira Finance, seperti autodebet Danamon, virtual account di aplikasi adiraku, gerai ritel partner (Alfamart, Indomaret, Kantor Pos), serta platform digital (OVO, LinkAja, Tokopedia, Gojek, Shopee). Adira Finance memastikan transisi berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan.

Sebelumnya, ADMF mengungkapkan bahwa nilai transaksi akuisisi ini mencapai Rp 1,06 triliun dan dibiayai dari dana internal. Akuisisi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap profitabilitas perusahaan. Veronika Dyah Puspitaningrum, Sekretaris Perusahaan ADMF, menyatakan penambahan aset ini akan meningkatkan profitabilitas perseroan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Whoosh: Danantara Ambil Alih Kemudi Operasional, Utang Dibayangi Restrukturisasi 60 Tahun

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
26.8 ° C
27.1 °
25.5 °
77 %
6.7kmh
40 %
Sel
27 °
Rab
28 °
Kam
30 °
Jum
33 °
Sab
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  