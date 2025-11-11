Adira Finance Ambil Alih Arthaasia Finance Nasib Nasabah Jadi Begini

Jabarpos.id – PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) telah resmi mengakuisisi portofolio PT Arthaasia Finance (AAF) pada 7 November 2025. Langkah ini membawa perubahan signifikan bagi nasabah Arthaasia Finance.

Pengalihan portofolio ini merupakan kelanjutan dari perjanjian yang ditandatangani kedua perusahaan pada 16 Juli 2025. Tujuannya adalah memperkuat bisnis Adira Finance dan memperluas jangkauan layanan pembiayaannya di seluruh Indonesia.

Takanori Mizuno, Chief of Business Alliance Strategy Adira Finance, menjelaskan bahwa seluruh layanan pembiayaan, termasuk pembayaran angsuran, pengambilan dokumen, dan pengajuan layanan lainnya, kini dilayani melalui jaringan cabang dan kanal resmi Adira Finance. Nasabah akan menerima surat pemberitahuan yang berisi informasi lengkap mengenai nomor kontrak baru, kanal pembayaran, dan prosedur layanan pelanggan.

Akuisisi ini bertujuan untuk memperluas basis pelanggan dan memperkuat portofolio pembiayaan produktif, terutama di segmen kendaraan komersial. Adira Finance berkomitmen memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi bagi seluruh pelanggan Arthaasia Finance.

Pembayaran angsuran dapat dilakukan melalui berbagai kanal resmi Adira Finance, seperti autodebet Danamon, virtual account di aplikasi adiraku, gerai ritel partner (Alfamart, Indomaret, Kantor Pos), serta platform digital (OVO, LinkAja, Tokopedia, Gojek, Shopee). Adira Finance memastikan transisi berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan pelanggan.

Sebelumnya, ADMF mengungkapkan bahwa nilai transaksi akuisisi ini mencapai Rp 1,06 triliun dan dibiayai dari dana internal. Akuisisi ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap profitabilitas perusahaan. Veronika Dyah Puspitaningrum, Sekretaris Perusahaan ADMF, menyatakan penambahan aset ini akan meningkatkan profitabilitas perseroan.