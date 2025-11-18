Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
32.5 C
Jakarta
Rabu, November 19, 2025
type here...
Jabar PosBerita

BTN Lepas Unit Syariah Era Baru Perbankan Syariah Dimulai

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
BTN Lepas Unit Syariah Era Baru Perbankan Syariah Dimulai
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar penting datang dari dunia perbankan syariah nasional. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) secara resmi melepas unit usaha syariahnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini. Langkah bersejarah ini menandai lahirnya Bank Syariah Nasional sebagai entitas yang mandiri.

Keputusan strategis ini menjadi babak baru bagi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Spin-off ini diharapkan dapat membawa angin segar dan inovasi dalam layanan perbankan syariah, serta memperluas jangkauan pasar.

Baca juga:  Rahasia Lo Kheng Hong Selamat dari Kerugian 85%!
BTN Lepas Unit Syariah Era Baru Perbankan Syariah Dimulai
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025), dijelaskan secara rinci mengenai aksi korporasi yang akan berdampak besar pada peta persaingan perbankan syariah di tanah air.

Dengan berdirinya Bank Syariah Nasional, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan dalam memanfaatkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Startup Bodong Tipu Bank Ratusan Miliar, Sidang Jadi Ajang Peras?
Artikel Selanjutnya
Siap-Siap UMKM! Plafon KUR 2026 Tembus Angka Fantastis

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
32.5 ° C
33.4 °
31.6 °
59 %
2.6kmh
40 %
Rab
31 °
Kam
33 °
Jum
28 °
Sab
32 °
Ming
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  