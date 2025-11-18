BTN Lepas Unit Syariah Era Baru Perbankan Syariah Dimulai

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar penting datang dari dunia perbankan syariah nasional. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) secara resmi melepas unit usaha syariahnya melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar hari ini. Langkah bersejarah ini menandai lahirnya Bank Syariah Nasional sebagai entitas yang mandiri.

Keputusan strategis ini menjadi babak baru bagi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Spin-off ini diharapkan dapat membawa angin segar dan inovasi dalam layanan perbankan syariah, serta memperluas jangkauan pasar.

Dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, Selasa (18/11/2025), dijelaskan secara rinci mengenai aksi korporasi yang akan berdampak besar pada peta persaingan perbankan syariah di tanah air.

Dengan berdirinya Bank Syariah Nasional, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan dalam memanfaatkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.