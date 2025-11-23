Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
31.9 C
Jakarta
Minggu, November 23, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Hartono Dicekal Keluar Negeri? Ada Apa Ini

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Hartono Dicekal Keluar Negeri? Ada Apa Ini
spot_img

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari dunia bisnis tanah air, salah satu generasi penerus keluarga Hartono, Victor Rachmat Hartono, dikabarkan masuk dalam daftar pencekalan ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Pencekalan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor KEP 379/D/DIP 4/11/2025.

Selain Victor Hartono, mantan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi juga mengalami hal serupa. Jabarpos.id mendapatkan informasi bahwa pencekalan ini terkait dengan permintaan Kejaksaan Agung atas dugaan kasus korupsi pajak tahun 2016-2020.

Baca juga:  Debt Collector Datang ke Kantor? Ini yang Harus Kamu Tahu!
Hartono Dicekal Keluar Negeri? Ada Apa Ini
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Yuldi Yusman mengkonfirmasi bahwa pencekalan terhadap kelimanya, termasuk Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Karl Layman, dan Heru Budijanto Prabowo, telah berlaku sejak 14 November 2025 dan akan berlangsung hingga 14 Mei 2026. "Instansi pengusul Kejaksaan Agung. Alasan korupsi," ujar Yuldi kepada Jabarpos.id.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Memperkecil Kewajiban Pembayaran Perpajakan Perusahaan atau Wajib Pajak periode 2016-2020. Anang menyebutkan bahwa kasus ini melibatkan oknum pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Baca juga:  Masyarakat Jakarta Dipersiapkan Hadapi Potensi Gempa Megathrust

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto juga telah memberikan tanggapan terkait proses hukum yang sedang berjalan. Ia menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang tengah dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Istri Bocorkan Rahasia, Rampok Emas Ratusan Kilo Era Jepang Terungkap!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
31.9 ° C
32.7 °
30.5 °
65 %
5.1kmh
40 %
Ming
31 °
Sen
34 °
Sel
35 °
Rab
34 °
Kam
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  