Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.7 C
Jakarta
Senin, Desember 1, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bakrie Kuasai Penuh Tol Cimanggis-Cibitung, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Bakrie Kuasai Penuh Tol Cimanggis-Cibitung, Ada Apa?
spot_img

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari dunia infrastruktur, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) melalui anak usahanya, PT Bakrie Toll Indonesia (BTI), resmi mengakuisisi 100% saham PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT). Penandatanganan perjanjian jual beli (SPA) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) dan PT Waskita Toll Road (WTR) telah dilakukan di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Direktur Utama & CEO BNBR, Anindya N. Bakrie, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan peluang strategis untuk menguasai penuh CCT. Sebelumnya, BNBR telah memiliki 10% saham di CCT, baik secara langsung maupun melalui BTI. Divestasi dari SMI dan WTR menjadi momentum tepat untuk konsolidasi kepemilikan.

Baca juga:  Bandung Diprediksi Cerah Berawan di Siang Hari, Jumat 23 Agustus 2024
Bakrie Kuasai Penuh Tol Cimanggis-Cibitung, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Transaksi ini memperkuat posisi Grup Usaha Perseroan dalam sektor infrastruktur nasional, sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang yang berfokus pada pengembangan infrastruktur dan manufaktur," jelas Anin.

Dengan kepemilikan penuh, BNBR berharap dapat mengoptimalkan sinergi usaha, meningkatkan kontrol operasional dan strategis, serta mendorong kontribusi pendapatan yang berkelanjutan.

Wakil Direktur Utama BNBR, A. Ardiansyah Bakrie, menambahkan bahwa pengambilalihan dilakukan melalui pembelian 72.000.000 lembar saham, atau setara dengan 90% dari seluruh saham CCT. Rinciannya, 55% saham dari SMI dan 35% saham dari WTR, dengan total nilai pengambilalihan mencapai Rp1 triliun.

Baca juga:  Golkar Dukung Dedi Mulyadi Maju di Pilgub Jabar 2024, Ridwan Kamil di Jakarta

Selain itu, BTI juga mengambil alih piutang SMI dan WTR kepada CCT senilai Rp2,565 triliun. Ardi menegaskan bahwa ruas tol Cimanggis-Cibitung sangat strategis sebagai jalur alternatif pengurai kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek, serta meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Jabodetabek.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Headline: Terbongkar! 5 Perusahaan Indonesia ‘Dicomot’ Singapura, Siapa Saja?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
broken clouds
26.7 ° C
28.4 °
24.9 °
84 %
1.5kmh
63 %
Sen
35 °
Sel
32 °
Rab
32 °
Kam
28 °
Jum
27 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  