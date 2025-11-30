Bakrie Kuasai Penuh Tol Cimanggis-Cibitung, Ada Apa?

Jabarpos.id – Kabar mengejutkan datang dari dunia infrastruktur, PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) melalui anak usahanya, PT Bakrie Toll Indonesia (BTI), resmi mengakuisisi 100% saham PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT). Penandatanganan perjanjian jual beli (SPA) dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) dan PT Waskita Toll Road (WTR) telah dilakukan di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

Direktur Utama & CEO BNBR, Anindya N. Bakrie, mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan peluang strategis untuk menguasai penuh CCT. Sebelumnya, BNBR telah memiliki 10% saham di CCT, baik secara langsung maupun melalui BTI. Divestasi dari SMI dan WTR menjadi momentum tepat untuk konsolidasi kepemilikan.

"Transaksi ini memperkuat posisi Grup Usaha Perseroan dalam sektor infrastruktur nasional, sejalan dengan strategi bisnis jangka panjang yang berfokus pada pengembangan infrastruktur dan manufaktur," jelas Anin.

Dengan kepemilikan penuh, BNBR berharap dapat mengoptimalkan sinergi usaha, meningkatkan kontrol operasional dan strategis, serta mendorong kontribusi pendapatan yang berkelanjutan.

Wakil Direktur Utama BNBR, A. Ardiansyah Bakrie, menambahkan bahwa pengambilalihan dilakukan melalui pembelian 72.000.000 lembar saham, atau setara dengan 90% dari seluruh saham CCT. Rinciannya, 55% saham dari SMI dan 35% saham dari WTR, dengan total nilai pengambilalihan mencapai Rp1 triliun.

Selain itu, BTI juga mengambil alih piutang SMI dan WTR kepada CCT senilai Rp2,565 triliun. Ardi menegaskan bahwa ruas tol Cimanggis-Cibitung sangat strategis sebagai jalur alternatif pengurai kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek, serta meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Jabodetabek.