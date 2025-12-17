Get
Rp21 Triliun Siap Amankan Liburan Akhir Tahun

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Rp21 Triliun Siap Amankan Liburan Akhir Tahun
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) memastikan ketersediaan dana tunai yang melimpah menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Menurut laporan jabarpos.id, bank pelat merah ini telah mengalokasikan dana sebesar Rp21 triliun untuk memenuhi lonjakan kebutuhan transaksi masyarakat selama masa liburan akhir tahun tersebut.

Alokasi dana jumbo ini dirancang untuk mengantisipasi kebutuhan transaksi selama delapan hari krusial, terhitung mulai 25 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. BRI menjelaskan bahwa jumlah tersebut telah disesuaikan secara cermat, mempertimbangkan proyeksi peningkatan aktivitas ekonomi sekaligus tren pergeseran masyarakat ke transaksi digital.

Rp21 Triliun Siap Amankan Liburan Akhir Tahun
Direktur Operations BRI, Hakim Putratama, menjelaskan bahwa perhitungan kebutuhan uang tunai tahun ini menunjukkan efisiensi yang lebih baik. "Kami melihat pertumbuhan penggunaan layanan digital banking yang signifikan, sehingga kebutuhan uang tunai tidak lagi sebesar tahun-tahun sebelumnya," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima jabarpos.id pada Rabu (17/12/2025). Ia menambahkan, pada periode Nataru 2024, realisasi kebutuhan uang tunai BRI tercatat mencapai Rp21,5 triliun, sedikit lebih tinggi dari proyeksi tahun ini.

Keandalan sistem layanan menjadi prioritas utama perseroan demi memastikan nasabah dapat bertransaksi dengan nyaman dan aman. Seluruh jaringan perbankan BRI, termasuk Super Apps BRImo yang kini menawarkan lebih dari 100 fitur inovatif, dipastikan siap sedia mendukung segala kebutuhan transaksi nasabah kapan pun dan di mana pun. Selain itu, BRI juga terus mengoptimalkan jaringan E-Channel-nya. Hingga September 2025, bank ini telah memiliki lebih dari 687 ribu unit e-channel, meliputi ATM, CRM, dan jaringan merchant yang tersebar luas di berbagai lokasi strategis.

Untuk semakin mempermudah akses transaksi, BRI mengandalkan jaringan AgenBRILink yang kini mencapai sekitar 1,2 juta agen di seluruh pelosok Indonesia. Layanan ini memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi secara real-time dan online, mulai dari pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, telepon, cicilan, transfer antarbank, setor dan tarik tunai, hingga top up e-wallet dan BRIZZI, serta pembelian tiket perjalanan.

"Beragam penguatan layanan terus dilakukan BRI agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan secara mudah, aman, dan tanpa kendala," tegas Hakim. Bagi nasabah yang membutuhkan informasi atau bantuan, BRI menyediakan Asisten Virtual "Sabrina" melalui WhatsApp di 0812 1214 017 yang siap melayani 24 jam. Selain itu, Contact BRI di nomor 1500017 dan Pusat Bantuan BRImo juga tersedia 24 jam untuk segala kebutuhan komunikasi dan dukungan.

