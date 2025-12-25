Pabrikan Pelumas Legendaris Berganti Pemilik

Raksasa energi global BP telah mencapai kesepakatan signifikan untuk menjual 65% saham mayoritasnya di bisnis pelumas ikonik Castrol kepada perusahaan ekuitas swasta asal Amerika Serikat, Stonepeak. Transaksi yang bernilai sekitar US$6 miliar ini merupakan langkah krusial dalam rencana divestasi BP senilai US$20 miliar, yang bertujuan memangkas beban utang dan menggenjot profitabilitas. Informasi ini dilaporkan oleh jabarpos.id, mengutip pengumuman resmi perusahaan pada hari Rabu.

Kesepakatan ini memvaluasi keseluruhan bisnis Castrol pada angka US$10,1 miliar, menjadikannya penjualan aset paling ambisius yang dilakukan BP sejauh ini. Langkah ini diambil seiring upaya perusahaan Inggris tersebut untuk merampingkan operasional dan mengurangi investasi di sektor energi terbarukan, menyusul performa saham yang tertinggal dari kompetitor selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, BP akan tetap mempertahankan 35% saham dalam usaha patungan baru dengan Stonepeak, dengan opsi untuk melepas sisa kepemilikan tersebut setelah masa penguncian dua tahun berakhir.

Pasca pengumuman tersebut, saham BP sempat mengalami kenaikan lebih dari 1% pada hari Rabu. Namun, para analis dari RBC mengungkapkan keraguan terhadap dampak jangka panjang penjualan ini. Mereka mencatat bahwa meskipun valuasi awal Castrol mencapai US$10 miliar, nilai bersih perusahaan menyusut menjadi sekitar US$8 miliar setelah memperhitungkan kepentingan minoritas dan kewajiban finansial. "Kami terus mempertanyakan alasan penjualan aset penghasil kas yang stabil, berisiko rendah, dan tidak membutuhkan modal besar ini, karena pada akhirnya berpotensi mengorbankan keberlanjutan dividen jangka panjang serta kualitas pendapatan perusahaan," ujar analis RBC dalam catatannya.

Penjualan Castrol, yang juga mencakup pembayaran dividen dipercepat senilai US$800 juta, merupakan hasil dari tinjauan strategis yang dilakukan BP terhadap bisnis pelumas berusia seabad tersebut di awal tahun. Keputusan ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk kembali memusatkan perhatian pada bisnis inti minyak dan gas. Dana hasil penjualan saham Castrol akan dialokasikan untuk mengurangi utang bersih BP, yang saat ini tercatat sebesar US$26 miliar. BP menargetkan utang tersebut dapat dipangkas menjadi antara US$14 miliar dan US$18 miliar pada akhir tahun 2027. Kesepakatan ini diproyeksikan rampung pada penghujung tahun 2026.

Dengan transaksi Castrol ini, total divestasi BP yang telah selesai dan diumumkan mencapai sekitar US$11 miliar. Di sisi lain, Stonepeak, sebuah perusahaan ekuitas swasta yang berfokus pada investasi infrastruktur dan mengincar aset yang menjanjikan pertumbuhan jangka panjang, menyatakan bahwa Canada Pension Plan Investment Board akan menanamkan modal hingga US$1,05 miliar, turut menjadi bagian dari transaksi ini dan mendapatkan saham tidak langsung di Castrol.

Proses penjualan Castrol memang telah bergulir sejak awal tahun ini. Pada bulan September, Stonepeak bersama perusahaan ekuitas swasta One Rock dilaporkan telah mengajukan penawaran untuk unit tersebut. Sebelumnya, pada bulan Agustus, BP juga telah mengumumkan akan meninjau opsi terbaik untuk mengembangkan dan memonetisasi aset produksi minyak dan gasnya, serta mempertimbangkan langkah pemotongan biaya tambahan demi meningkatkan imbal hasil bagi pemegang saham.