Terkuak Saham Paling Dicari untuk Hadiah Investor

Sebuah fenomena menarik terungkap di pasar saham Korea Selatan sepanjang tahun 2025. Saham raksasa teknologi Samsung Electronics ternyata menjadi pilihan utama para investor ritel untuk dijadikan hadiah. Data industri yang dirilis pada Kamis (25/12/2025) waktu setempat, sebagaimana dilaporkan oleh jabarpos.id, menunjukkan dominasi saham ini dalam transaksi pemberian saham.

Berdasarkan laporan dari KB Securities, sebuah perusahaan sekuritas terkemuka, Samsung Electronics menduduki peringkat teratas dalam layanan internal mereka yang memfasilitasi pemberian saham. Saham biasa Samsung Electronics menyumbang sekitar 9% dari total seluruh transaksi hadiah saham domestik yang tercatat sepanjang tahun ini.

Tidak hanya saham biasa, saham preferen Samsung Electronics juga menunjukkan popularitas yang signifikan. Bersama dengan LG CNS, afiliasi teknologi informasi dari LG Electronics, kedua saham ini melengkapi daftar favorit. Jika saham biasa dan saham preferen Samsung digabungkan, kontribusinya bahkan melampaui 10% dari total transaksi pemberian saham di pasar domestik Korea Selatan.

Para pengamat industri menilai tren ini tidak lepas dari sentimen positif yang melanda sektor teknologi global. Penguatan signifikan pada saham-saham teknologi di Amerika Serikat turut memicu kinerja cemerlang sektor semikonduktor dunia, dan Samsung Electronics menjadi salah satu pemain utama yang paling diuntungkan dari gelombang optimisme ini.

Faktor lain yang menjadikan saham Samsung begitu menarik sebagai instrumen hadiah bagi investor ritel adalah harganya yang relatif lebih terjangkau. Dibandingkan dengan saham-saham raksasa di sektor semikonduktor lainnya, harga Samsung menawarkan titik masuk yang lebih mudah, menjadikannya pilihan ideal untuk ‘hadiah’ investasi.