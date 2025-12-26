Dana Mengendap di Rekening Anda Berapa

Jakarta – Setiap nasabah perbankan di Indonesia wajib memahami betul kebijakan saldo minimum yang diterapkan oleh bank tempat mereka menyimpan dana. Informasi ini krusial untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan menghindari potensi biaya tak terduga. Menurut laporan jabarpos.id, sejumlah bank besar di Tanah Air, termasuk Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, memiliki aturan berbeda terkait jumlah dana yang harus selalu tersimpan di rekening.

Saldo minimum sejatinya adalah sejumlah dana yang tidak dapat ditarik dan berfungsi sebagai "bantalan" di rekening tabungan. Fungsi utamanya beragam, mulai dari menjadi penyangga jika rekening jarang digunakan, hingga untuk menutupi biaya administrasi bulanan yang ditetapkan bank, serta menjaga status rekening tetap aktif.

Nilai saldo minimum ini tidak seragam di setiap bank. Faktor penentunya sangat beragam, mulai dari jenis produk tabungan yang dipilih, segmentasi nasabah (personal, bisnis, payroll, atau pelajar), hingga tujuan utama pembukaan rekening itu sendiri. Apabila dana yang tersimpan di rekening jatuh di bawah ambang batas minimum, nasabah berpotensi menghadapi konsekuensi berupa pengenaan biaya tambahan atau bahkan pembatasan akses terhadap layanan perbankan tertentu.

Oleh karena itu, sangat penting bagi nasabah untuk selalu memperbarui informasi mengenai ketentuan ini agar perencanaan keuangan tetap optimal. Berikut adalah rincian saldo minimum tabungan yang berlaku di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, per Desember 2025:

Bank Mandiri

Tabungan Rupiah: Rp 100.000

Tabungan NOW: Rp 25.000

Tabungan Payroll: Rp 10.000

TabunganKu: Rp 20.000

Tabungan TKI: Rp 10.000

Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000

Tabungan SiMakmur: Bebas biaya

Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar): Rp 5.000

Bank BRI

BRI Simpedes: Rp 25.000

BritAma: Rp 50.000

BritAma Bisnis/Pro/X: Rp 50.000

BRI TabunganKu: Rp 20.000

BRI Junio: Rp 20.000

BRI SimPel: Rp 5.000

Bank BNI

BNI Taplus: Rp 150.000

BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000

BNI Taplus Pegawai: Sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS)

BNI Taplus Muda: Tanpa saldo mengendap

BNI Pandai: Tanpa batasan saldo

BNI SimPel: Rp 5.000

BNI TabunganKu: Rp 20.000

Bank BTN

BTN Batara: Rp 50.000

BTN Batara Payroll: Rp 10.000

BTN TabunganKu: Rp 20.000

BTN SimPel: Rp 5.000

Memahami detail saldo minimum ini memungkinkan nasabah untuk mengelola dana mereka dengan lebih cermat, menghindari biaya tak terduga, dan memastikan rekening tetap aktif serta berfungsi optimal.