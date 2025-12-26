Dana Mengendap di Rekening Anda Berapa

Jakarta – Setiap nasabah perbankan di Indonesia wajib memahami betul kebijakan saldo minimum yang diterapkan oleh bank tempat mereka menyimpan dana. Informasi ini krusial untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan menghindari potensi biaya tak terduga. Menurut laporan jabarpos.id, sejumlah bank besar di Tanah Air, termasuk Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, memiliki aturan berbeda terkait jumlah dana yang harus selalu tersimpan di rekening.
Saldo minimum sejatinya adalah sejumlah dana yang tidak dapat ditarik dan berfungsi sebagai "bantalan" di rekening tabungan. Fungsi utamanya beragam, mulai dari menjadi penyangga jika rekening jarang digunakan, hingga untuk menutupi biaya administrasi bulanan yang ditetapkan bank, serta menjaga status rekening tetap aktif.
Nilai saldo minimum ini tidak seragam di setiap bank. Faktor penentunya sangat beragam, mulai dari jenis produk tabungan yang dipilih, segmentasi nasabah (personal, bisnis, payroll, atau pelajar), hingga tujuan utama pembukaan rekening itu sendiri. Apabila dana yang tersimpan di rekening jatuh di bawah ambang batas minimum, nasabah berpotensi menghadapi konsekuensi berupa pengenaan biaya tambahan atau bahkan pembatasan akses terhadap layanan perbankan tertentu.
Oleh karena itu, sangat penting bagi nasabah untuk selalu memperbarui informasi mengenai ketentuan ini agar perencanaan keuangan tetap optimal. Berikut adalah rincian saldo minimum tabungan yang berlaku di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, per Desember 2025:
Bank Mandiri
- Tabungan Rupiah: Rp 100.000
- Tabungan NOW: Rp 25.000
- Tabungan Payroll: Rp 10.000
- TabunganKu: Rp 20.000
- Tabungan TKI: Rp 10.000
- Tabungan Mitra Usaha: Rp 1.000.000
- Tabungan SiMakmur: Bebas biaya
- Tabungan SimPel (Simpanan Pelajar): Rp 5.000
Bank BRI
- BRI Simpedes: Rp 25.000
- BritAma: Rp 50.000
- BritAma Bisnis/Pro/X: Rp 50.000
- BRI TabunganKu: Rp 20.000
- BRI Junio: Rp 20.000
- BRI SimPel: Rp 5.000
Bank BNI
- BNI Taplus: Rp 150.000
- BNI Taplus Bisnis: Rp 1.000.000
- BNI Taplus Pegawai: Sesuai Perjanjian Kerja Sama (PKS)
- BNI Taplus Muda: Tanpa saldo mengendap
- BNI Pandai: Tanpa batasan saldo
- BNI SimPel: Rp 5.000
- BNI TabunganKu: Rp 20.000
Bank BTN
- BTN Batara: Rp 50.000
- BTN Batara Payroll: Rp 10.000
- BTN TabunganKu: Rp 20.000
- BTN SimPel: Rp 5.000
Memahami detail saldo minimum ini memungkinkan nasabah untuk mengelola dana mereka dengan lebih cermat, menghindari biaya tak terduga, dan memastikan rekening tetap aktif serta berfungsi optimal.