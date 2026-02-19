Rahasia Kaya ala Nabi Muhammad SAW Terungkap, Nomor 3 Bikin Tercengang!

Jabarpos.id, Jakarta – Nabi Muhammad SAW, sosok panutan umat Islam, ternyata juga seorang pebisnis ulung. Selain dikenal dengan kesalehan dan kebijaksanaannya, Rasulullah SAW juga piawai dalam mengelola keuangan dan berinvestasi. Lalu, apa saja investasi pilihan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita contoh?

Dalam riset "The Rasulullah Way of Business" (2021), terungkap bahwa kunci sukses bisnis Nabi Muhammad adalah modal kepercayaan. Kejujuran dan amanah yang beliau pegang teguh berhasil menarik investor. Setelah mendapatkan modal, Nabi Muhammad SAW menerapkan sistem bagi hasil yang adil. Berikut tiga investasi pilihan Nabi Muhammad SAW yang bisa menjadi inspirasi:

Beternak: Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah memiliki keahlian beternak. Beliau melanjutkan keahlian ini hingga dewasa dan memiliki puluhan ekor unta, kuda, keledai, sapi, dan domba. Beternak menjadi salah satu sumber penghasilan pasif yang stabil bagi Rasulullah SAW. Investasi Tanah dan Properti: Nabi Muhammad SAW juga berinvestasi dalam bidang properti. Beliau menyewakan tanah kepada orang Yahudi dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Konsep ini memungkinkan kedua belah pihak mendapatkan keuntungan yang adil dan berkelanjutan. Sedekah: Inilah investasi yang paling istimewa dari Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya fokus pada keuntungan duniawi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sesama. Rasulullah SAW dikenal sebagai sosok yang dermawan dan sering bersedekah. Beliau meyakini bahwa dengan membantu orang lain, kita akan mendapatkan keberkahan dan keuntungan yang luar biasa.

Jadi, jika ingin mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam berinvestasi, pilihlah investasi yang produktif seperti properti, lahan, dan hewan ternak. Jangan lupa untuk selalu bersedekah dan berbagi rezeki dengan sesama.