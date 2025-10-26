Jabarpos.id, Jakarta – Kabar gembira untuk para ibu! Transmart Full Day Sale kembali hadir hari ini, Minggu, 26 Oktober 2025, menawarkan diskon besar-besaran hingga 50% + 20% untuk berbagai produk kebutuhan Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk berbelanja hemat mulai dari toko buka hingga tutup di seluruh gerai Transmart di Indonesia.

Mulai dari elektronik impian, sepeda baru untuk si kecil, koleksi fesyen terkini, hingga kebutuhan dapur sehari-hari, semuanya bisa Anda dapatkan dengan harga miring. Bagi Anda yang sedang mencari ide menu makan keluarga di akhir pekan, Transmart punya penawaran spesial untuk ayam broiler segar.

Harga ayam broiler satu ekor dipangkas habis-habisan dari Rp 36.900 menjadi hanya Rp 29.520! Promo menarik ini berlaku khusus bagi pelanggan yang bertransaksi menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank Allo Prime, termasuk layanan Allo Paylater.

Jangan tunda lagi! Segera kunjungi gerai Transmart terdekat dan nikmati pesta diskon meriah ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga dengan harga yang sangat terjangkau. Dijamin, akhir pekan ini akan semakin menyenangkan dengan Transmart Full Day Sale!