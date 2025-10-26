Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
32.4 C
Jakarta
Minggu, Oktober 26, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Jabarpos.id, Jakarta – Kabar gembira untuk para ibu! Transmart Full Day Sale kembali hadir hari ini, Minggu, 26 Oktober 2025, menawarkan diskon besar-besaran hingga 50% + 20% untuk berbagai produk kebutuhan Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk berbelanja hemat mulai dari toko buka hingga tutup di seluruh gerai Transmart di Indonesia.

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Jabarpos.id, Jakarta - Kabar gembira untuk para ibu! Transmart Full Day Sale kembali hadir hari ini, Minggu, 26 Oktober 2025, menawarkan diskon besar-besaran hingga 50% + 20% untuk berbagai produk kebutuhan Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk berbelanja hemat mulai dari toko buka hingga tutup di seluruh gerai Transmart di Indonesia.
spot_img

Mulai dari elektronik impian, sepeda baru untuk si kecil, koleksi fesyen terkini, hingga kebutuhan dapur sehari-hari, semuanya bisa Anda dapatkan dengan harga miring. Bagi Anda yang sedang mencari ide menu makan keluarga di akhir pekan, Transmart punya penawaran spesial untuk ayam broiler segar.

Harga ayam broiler satu ekor dipangkas habis-habisan dari Rp 36.900 menjadi hanya Rp 29.520! Promo menarik ini berlaku khusus bagi pelanggan yang bertransaksi menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank Allo Prime, termasuk layanan Allo Paylater.

Baca juga:  Menteri Agus Harimurti Yudhoyono Ungkap Kasus Mafia Tanah Rp 7,9 Miliar di Bekasi
Jabarpos.id, Jakarta - Kabar gembira untuk para ibu! Transmart Full Day Sale kembali hadir hari ini, Minggu, 26 Oktober 2025, menawarkan diskon besar-besaran hingga 50% + 20% untuk berbagai produk kebutuhan Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk berbelanja hemat mulai dari toko buka hingga tutup di seluruh gerai Transmart di Indonesia.
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Jangan tunda lagi! Segera kunjungi gerai Transmart terdekat dan nikmati pesta diskon meriah ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga dengan harga yang sangat terjangkau. Dijamin, akhir pekan ini akan semakin menyenangkan dengan Transmart Full Day Sale!

spot_img
Artikel Sebelumnya
Rahasia Warren Buffett: Mengapa Emas Bukan Investasi Favoritnya?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Xiaomi Tinggalkan TV Murah? Fokus Bangun Ekosistem Pintar!

Xiaomi, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang dikenal dengan produk-produk terjangkau, dikabarkan akan meninggalkan strategi TV murah. Kabar ini mengejutkan banyak orang, mengingat Xiaomi selama...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
32.4 ° C
33.8 °
31.7 °
65 %
5.1kmh
40 %
Ming
32 °
Sen
31 °
Sel
30 °
Rab
33 °
Kam
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  