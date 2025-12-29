Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26 C
Jakarta
Selasa, Desember 30, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Mega Merger BUMN Karya Kapan Rampung

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Mega Merger BUMN Karya Kapan Rampung
spot_img

Aminuddin Ma’ruf, Wakil Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), menegaskan bahwa proses penggabungan sejumlah perusahaan BUMN karya ditargetkan rampung pada kuartal pertama tahun 2026. Pernyataan ini disampaikannya di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (29/12/2025), seperti dilaporkan jabarpos.id.

Aminuddin secara singkat menyatakan "Kuartal I" sebagai target penyelesaian. Ia enggan merinci lebih jauh skema merger atau daftar perusahaan yang terlibat. Hal ini dikarenakan beberapa entitas BUMN karya merupakan perusahaan terbuka yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga membutuhkan kehati-hatian dalam penyampaian informasi. Meski demikian, ia memastikan bahwa penggabungan akan dilakukan secara serentak dan pemetaan entitas yang akan bergabung telah rampung.

Baca juga:  Calon Pendamping Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar 2024: Siapa Saja?
Mega Merger BUMN Karya Kapan Rampung
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Namun, informasi ini sejalan dengan pernyataan sebelumnya dari Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Dony Oskaria, yang telah mengisyaratkan adanya penundaan. Target penyelesaian merger yang semula direncanakan pada tahun 2025, kini dipastikan mundur ke tahun 2026. "Kita carry forward ke tahun depan. Tidak selesai di tahun ini. Khusus untuk karya tidak selesai di tahun ini," terang Dony.

Baca juga:  Kejutan! Perusahaan Energi China Incar Pengembang Properti Ansa Land?

Dony menjelaskan, proses konsolidasi ini tidak lepas dari berbagai tantangan kompleks, terutama terkait masalah keuangan dan beban utang yang melilit beberapa BUMN karya. "Tentu tahu problematika di karya banyak sekali ya. Termasuk tadi restrukturisasi daripada utang-utangnya dulu. Jadi kan problem keuangan mereka cukup dalam di karya-karya ini," ungkap Dony.

Mengingat beberapa BUMN Karya yang akan dikonsolidasi merupakan perusahaan tercatat di BEI, transparansi menjadi kunci dalam proses restrukturisasi. Danantara, sebagai pemegang saham, memainkan peran krusial dalam menyehatkan kondisi finansial BUMN karya. Ini mencakup restrukturisasi utang, penyesuaian nilai aset (impairment), serta evaluasi ulang terhadap nilai aset-aset perusahaan. Semua langkah ini dilakukan sebelum merumuskan skema merger yang paling optimal. "Ini kita harus transparan juga kepada publik. Karya-karya kita menghadapi persoalan keuangan yang cukup dalam selama ini. Nah, ini kita perbaiki dulu dengan Danantara," tegas Dony.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Kementerian BUMN Lenyap Ini Penggantinya
Artikel Selanjutnya
Dolar Gila Rupiah Terkapar di 2025

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
26 ° C
26.2 °
25.5 °
85 %
2.1kmh
20 %
Sen
28 °
Sel
31 °
Rab
29 °
Kam
32 °
Jum
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  