BUMI Tebar Pesona, Tawarkan Obligasi Kupon Menggiurkan!

Jabarpos.id, Jakarta – PT Bumi Resources Tbk (BUMI), perusahaan tambang raksasa milik Grup Bakrie, kembali menggemparkan pasar modal dengan penawaran Obligasi Berkelanjutan BUMI Tahap III Tahun 2025 senilai total Rp780 miliar. Langkah ini menjadi sorotan karena kupon yang ditawarkan terbilang menarik, mencapai 9% per tahun.

Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (2/12/2025), manajemen BUMI menjelaskan bahwa obligasi ini memiliki tenor 5 tahun sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 12 Maret 2026, sementara pelunasan pokok obligasi akan dilakukan pada 12 Desember 2030. Optimisme pasar semakin meningkat dengan diraihnya peringkat idA+ (Single A Plus) untuk obligasi ini.

Lantas, kemana dana segar ini akan dialirkan? Sebagian besar dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk memuluskan langkah akuisisi 64,98% saham Jubilee Metals Limited (JML) di Australia. Sekitar AU$ 31,47 juta atau setara Rp340,88 miliar akan digunakan untuk memenuhi sebagian kewajiban pembayaran kepada JML atas penerbitan saham baru.

Tak hanya itu, BUMI juga mengalokasikan dana sebesar US$ 20 juta atau setara Rp333,6 miliar untuk pelunasan sebagian kewajiban dalam rencana akuisisi PT Laman Mining (LM). Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat diversifikasi bisnis Perseroan ke sektor mineral kritis, khususnya bauksit sebagai bahan baku utama alumina dan aluminium.

Sebagai tambahan, sekitar AU$ 8,75 juta atau setara Rp97,5 miliar akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anak usaha, Wolfram Limited (WFL). Dana tersebut akan digunakan untuk belanja modal dan modal kerja lanjutan guna mendukung persiapan produksi WFL pada 2026.

Rincian penggunaan dana untuk WFL mencakup sekitar AU$ 5,87 juta untuk pengembangan dan perbaikan fasilitas pabrik pengolahan bijih. Selanjutnya sekitar AUD1,84 juta dialokasikan untuk kegiatan eksplorasi, sementara sisanya digunakan untuk kebutuhan modal kerja seperti biaya karyawan, lingkungan, dan keselamatan kerja.

Dengan langkah-langkah ekspansif ini, BUMI menunjukkan komitmennya untuk terus bertumbuh dan memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Pasar pun menantikan realisasi dari rencana-rencana besar yang telah dicanangkan.