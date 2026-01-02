Purbaya Bocorkan Target IHSG Mengejutkan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuat pernyataan yang menggemparkan pasar modal. Dalam acara pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2026, ia memproyeksikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan mencapai level fantastis 10.000 pada tahun tersebut. Informasi ini dilansir oleh jabarpos.id, Jumat (2/1/2026), dari Jakarta.

Purbaya menegaskan bahwa angka 10.000 bukanlah sekadar mimpi belaka. "Pelaku pasar sebaiknya bersiap. IHSG 10.000 pada tahun ini bukan hal yang mustahil untuk diraih," ujarnya dengan optimis, usai seremoni pembukaan perdagangan perdana BEI di awal tahun.

Optimisme tersebut bukan tanpa dasar. Purbaya membeberkan beberapa sentimen kuat yang diyakini akan menjadi pendorong utama kenaikan IHSG. Salah satunya adalah komitmen Kementerian Keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih solid dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan bahwa koordinasi kebijakan ekonomi kini berada di tangan penuh timnya bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) dan pihak terkait lainnya. Berbeda dengan periode sebelumnya yang masih terfragmentasi, Purbaya meyakini bahwa dengan sinergi kebijakan yang lebih erat antara pemerintah dan bank sentral, laju pertumbuhan ekonomi nasional dapat melesat lebih cepat.

Stimulus ekonomi yang terencana matang diharapkan menjadi fondasi kuat bagi peningkatan keuntungan perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa. Oleh karena itu, Purbaya tidak lupa menitipkan pesan penting bagi para investor. "Bagi investor yang cermat dan jeli, ini adalah momentum yang tidak boleh dilewatkan," pungkasnya.

Sebagai informasi, pada pembukaan perdagangan perdana tahun 2026, IHSG memang menunjukkan performa positif. Indeks dibuka menguat signifikan sebesar 36,17 poin atau 0,42%, mencapai level 8.683,11. Data menunjukkan, 371 saham berhasil menguat, sementara 92 saham melemah, dan 495 saham stagnan. Total nilai transaksi pada sesi pagi itu tercatat mencapai Rp 301,6 miliar, melibatkan perputaran 429,6 juta saham dalam 67.930 kali transaksi. Kapitalisasi pasar BEI sendiri telah menyentuh angka fantastis Rp 15.928 triliun.