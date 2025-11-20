Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.1 C
Jakarta
Sabtu, November 22, 2025
type here...
Jabar PosBerita

Bank Mega Syariah Cetak Rekor, Pembiayaan Meroket!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Bank Mega Syariah Cetak Rekor, Pembiayaan Meroket!
spot_img

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Bank Mega Syariah mencatatkan kinerja gemilang hingga Oktober 2025, dengan pertumbuhan pembiayaan mencapai 26%. Angka ini menjadi sinyal positif di tengah gejolak ekonomi yang terus menghantui.

Penyaluran pembiayaan Bank Mega Syariah menembus angka Rp9,19 triliun pada Oktober 2025, melonjak 25,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lonjakan ini dipicu oleh ekspansi portofolio pembiayaan, terutama pada segmen Syariah Card yang tumbuh fantastis hingga 114%.

Baca juga:  Siapa Saja Miliarder Muslim Terkaya Dunia?
Bank Mega Syariah Cetak Rekor, Pembiayaan Meroket!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Hanie Dewita, Corporate Secretary Division Head Bank Mega Syariah, mengungkapkan bahwa strategi bisnis yang berfokus pada pertumbuhan pembiayaan berkualitas dan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan ini. Pendekatan business-to-business-to-consumer (B2B2C) dengan menyasar lembaga pendidikan dan kesehatan, mampu menjaring dana institusi sekaligus individu dalam ekosistem tersebut.

"Kami terus memperkuat manajemen risiko, menjaga kualitas aset, dan memperluas jangkauan nasabah melalui pengembangan produk dan layanan yang semakin kompetitif," ujar Hanie. Langkah ini diambil untuk meningkatkan ketahanan bisnis Bank Mega Syariah di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Baca juga:  Rahasia Pria Ini: Kerja 3 Hari, Kantongi Rp2,6 Miliar Tiap Bulan!

Dari sisi penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK), Bank Mega Syariah berhasil mengumpulkan Rp12,28 triliun pada Oktober 2025, meningkat 16,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Inovasi produk dan optimalisasi layanan digital, seperti program Tabungan Mesya Berkah, menjadi daya tarik utama bagi nasabah.

Total aset Bank Mega Syariah juga mengalami kenaikan menjadi Rp17,59 triliun, sejalan dengan pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan DPK. Dari sisi profitabilitas, bank mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp201 miliar, tumbuh 2,9% year-on-year (yoy).

Baca juga:  Dua Prajurit TNI Terluka, RI Mengecam Keras Serangan Israel ke Markas UNIFIL

"Dengan raihan positif ini, Bank Mega Syariah optimis dapat membukukan kinerja yang memuaskan hingga akhir tahun 2025," pungkas Hanie.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dolar AS Terancam? Bos Temasek Ungkap Fakta Mengejutkan!
Artikel Selanjutnya
PT Timah Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Produksi, Ada Apa?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita

Akhirnya Muncul, Kaesang Pangarep Hanya Senyum Saat Ditanya Soal Jet Pribadi

Jakarta | Jabar Pos - Setelah ramai jadi perbincangan publik terkait fasilitas jet pribadi, sehingga banyak pihak mempertanyakan keberadaan dirinya, Kaesang Pangarep, Ketua Umum...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
27.1 ° C
27.3 °
25.5 °
75 %
5.1kmh
40 %
Jum
27 °
Sab
33 °
Ming
33 °
Sen
30 °
Sel
34 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  