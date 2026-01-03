Jejak Mewah Buronan Asuransi di Hollywood

Upaya penegakan hukum terhadap salah satu buronan paling dicari dalam kasus asuransi Wanaartha Life, Evelina Pietruschka, masih menemui jalan berliku. Meski jejaknya terendus di kawasan elite perumahan artis Hollywood di Amerika Serikat, pemulangan Evelina dan keluarganya ke Tanah Air belum juga terealisasi. Menurut laporan yang diterima jabarpos.id, pengejaran bersama Interpol terus digencarkan.

Sekretaris NCB Interpol Indonesia, Untung Widyatmoko, menjelaskan bahwa memburu pelaku kejahatan ekonomi lintas negara bukanlah perkara mudah. Ia mencontohkan kasus Rezanantha Pietruschka, anak Evelina, yang sempat diamankan aparat di California, namun kemudian bebas dengan jaminan. Untung menekankan, para pelaku kejahatan ekonomi umumnya memiliki kekayaan melimpah, memungkinkan mereka menyewa pengacara terbaik dan mengajukan jaminan. Mereka juga kerap menantang status red notice Interpol, berdalih kasusnya bersifat perdata, bukan pidana.

Menanggapi taktik tersebut, Interpol Indonesia tidak tinggal diam. Koordinasi intensif terus dijalin dengan berbagai lembaga penegak hukum AS, termasuk U.S. Department of Homeland Security, Immigration and Customs Enforcement, dan Federal Bureau of Investigation. "Kami tidak pernah berhenti bekerja," tegas Untung, menegaskan komitmen aparat.

Evelina F. Pietruschka bukanlah nama asing di kancah industri asuransi nasional. Ia mengawali kariernya sebagai Presiden Direktur WanaArtha Life sejak 1999, sebelum kemudian menjabat Presiden Komisaris pada 2011. Rekam jejaknya juga mencakup berbagai posisi penting di asosiasi industri, seperti Vice Chairman dan Chairman Dewan Asuransi Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), serta Chairman Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia. Bahkan, kiprahnya meluas hingga tingkat regional sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN Insurance Council. Evelina diketahui meraih gelar master dari Pepperdine University, California.

Di tengah tarik ulur proses hukum, kabar mengenai gaya hidup mewah keluarga Pietruschka di AS kian santer terdengar. Beberapa nasabah Wanaartha yang merasa dirugikan bahkan berinisiatif melakukan penelusuran mandiri. Pada Oktober 2023, salah seorang nasabah mengaku mendatangi langsung kawasan perumahan elite di Beverly Hills, California, tempat Evelina diduga tinggal. Dalam sebuah rekaman video yang beredar, terlihat upaya nasabah tersebut mendekati kompleks hunian mewah yang dijaga ketat. Namun, mereka dihentikan petugas keamanan dan tidak diizinkan masuk setelah Evelina sendiri menolak kehadiran mereka melalui telepon.

Situs Clustrmaps, yang mengumpulkan informasi publik, mengindikasikan bahwa keluarga Pietruschka diduga memiliki aset properti di Beverly Hills. Estimasi dari marketplace properti Zillow menunjukkan bahwa nilai rumah di kawasan tersebut bisa mencapai jutaan dolar AS, setara puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Namun, perlu dicatat bahwa informasi ini belum dapat diverifikasi secara independen.

Kasus Evelina Pietruschka menjadi cerminan kompleksitas penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi lintas negara. Meskipun tantangan besar menghadang, aparat penegak hukum Indonesia, bersama mitra internasional, terus berupaya keras untuk membawa buronan ini ke meja hijau.