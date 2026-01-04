Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
30.1 C
Jakarta
Minggu, Januari 4, 2026
type here...
Jabar PosBerita

IHSG 2026 Bakal Begini Sentimen Ini Penentu

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
IHSG 2026 Bakal Begini Sentimen Ini Penentu
spot_img

Jakarta – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup tahun 2025 dengan performa yang membanggakan, berhasil bertengger di level 8.646 poin. Pencapaian ini menandai penguatan signifikan sebesar 22,13% secara year to date, didorong oleh kinerja positif sejumlah saham konglomerat yang menjadi motor penggerak bursa. Namun, sorotan kini beralih ke tahun 2026, di mana pergerakan pasar saham Indonesia diprediksi akan diwarnai oleh berbagai sentimen krusial. Menurut laporan jabarpos.id, para ahli pasar mulai mengurai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi.

Baca juga:  Rahasia Sukses di Bisnis Pembalut Wanita: Inovasi Jadi Kunci!

Tahun 2026 diperkirakan akan menjadi periode yang penuh dinamika. Sejumlah sentimen global dan domestik siap membentuk lanskap ekonomi dan pasar keuangan Tanah Air. Kebijakan suku bunga, baik di tingkat global maupun domestik, akan menjadi faktor penentu. Selain itu, potensi perang dagang yang terus membayangi serta gejolak pasar keuangan global yang tak terduga, diproyeksikan akan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi dunia, yang pada gilirannya akan mempengaruhi daya beli masyarakat serta laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rangkaian katalis eksternal dan internal inilah yang pada akhirnya akan menjadi penentu arah pergerakan pasar keuangan RI, termasuk Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar Rupiah.

Baca juga:  Golkar Dukung Dedi Mulyadi Maju di Pilgub Jabar 2024, Ridwan Kamil di Jakarta
IHSG 2026 Bakal Begini Sentimen Ini Penentu
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Lalu, bagaimana sebenarnya proyeksi pergerakan ekonomi dan pasar keuangan Indonesia di tengah badai sentimen tersebut? Analisis mendalam mengenai potensi pergerakan ini telah diulas tuntas dalam sebuah dialog eksklusif. Syarifah Rahma dari CNBC Indonesia berkesempatan mewawancarai Equity Analyst CNBC Indonesia, Gelson Kurniawan, dalam program Power Lunch yang tayang pada Rabu, 31 Desember 2025. Diskusi tersebut mengupas tuntas berbagai skenario yang mungkin terjadi, memberikan panduan berharga bagi investor dan pelaku pasar untuk mengantisipasi tahun yang akan datang.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Intan Raksasa Rp36 Triliun Tak Bawa Berkah

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
30.1 ° C
30.1 °
28.8 °
68 %
4.1kmh
40 %
Ming
31 °
Sen
32 °
Sel
32 °
Rab
33 °
Kam
31 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  