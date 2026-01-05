Bank Jakarta Resmi Mendunia

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, didampingi Wakil Gubernur Rano Karno dan Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo, secara resmi meluncurkan kartu debit Visa Bank Jakarta. Acara yang berlangsung di Lippo Mall Kemang, Senin (5/1/2025), ini menjadi penanda penting terhubungnya bank ini dengan jaringan pembayaran global, demikian dilaporkan jabarpos.id.

Peluncuran kartu debit Visa ini lebih dari sekadar alat transaksi konvensional. Ia membuka gerbang bagi Bank Jakarta untuk berinteraksi langsung dengan ekosistem pembayaran global, menjamin kemudahan dan keamanan transaksi lintas negara. Lebih jauh, terobosan ini diharapkan menjadi katalisator bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jakarta untuk merambah pasar internasional, mengangkat level bisnis mereka dari skala lokal ke panggung global. Dengan akses pembayaran lintas negara yang aman, UMKM kini memiliki peluang lebih luas menjangkau pembeli di seluruh dunia.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono Anung mengungkapkan visi strategisnya untuk masa depan Bank Jakarta. Ia secara khusus menekankan urgensi bagi Bank Jakarta untuk mempersiapkan diri menuju Penawaran Umum Perdana (IPO). "Saya betul-betul berkeinginan Bank Jakarta mempersiapkan diri untuk bisa IPO. Karena dengan IPO, saya meyakini dengan diawasi oleh publik, maka Bank Jakarta akan menjadi semakin baik," tegas Pramono.

Menurut Pramono, transformasi menjadi perusahaan terbuka akan menjamin profesionalisme dan meminimalisir potensi intervensi dari pejabat atau pihak tertentu. Setelah IPO, kepemilikan saham oleh publik dan investor akan secara inheren meningkatkan transparansi serta akuntabilitas operasional bank, memastikan pengelolaan yang lebih ketat dan independen.

Sebagai bank yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pramono berharap Bank Jakarta dapat dikelola secara profesional, memfasilitasi kemudahan bagi warga, serta memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. "Sebagai Gubernur Jakarta, saya menaruh harapan untuk ini dikelola secara profesional, memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi siapa pun yang memanfaatkan Bank Jakarta," harapnya. Peluncuran kartu debit Visa ini menandai salah satu tonggak penting dalam perjalanan transformasi perseroan menuju visi tersebut.