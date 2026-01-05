Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
27.2 C
Jakarta
Selasa, Januari 6, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Bank Jakarta Resmi Mendunia

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Bank Jakarta Resmi Mendunia
spot_img

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, didampingi Wakil Gubernur Rano Karno dan Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo, secara resmi meluncurkan kartu debit Visa Bank Jakarta. Acara yang berlangsung di Lippo Mall Kemang, Senin (5/1/2025), ini menjadi penanda penting terhubungnya bank ini dengan jaringan pembayaran global, demikian dilaporkan jabarpos.id.

Peluncuran kartu debit Visa ini lebih dari sekadar alat transaksi konvensional. Ia membuka gerbang bagi Bank Jakarta untuk berinteraksi langsung dengan ekosistem pembayaran global, menjamin kemudahan dan keamanan transaksi lintas negara. Lebih jauh, terobosan ini diharapkan menjadi katalisator bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Jakarta untuk merambah pasar internasional, mengangkat level bisnis mereka dari skala lokal ke panggung global. Dengan akses pembayaran lintas negara yang aman, UMKM kini memiliki peluang lebih luas menjangkau pembeli di seluruh dunia.

Baca juga:  PDIP dan Demokrat Resmi Usung Dandan-Dadan di Pilwalkot Bandung
Bank Jakarta Resmi Mendunia
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono Anung mengungkapkan visi strategisnya untuk masa depan Bank Jakarta. Ia secara khusus menekankan urgensi bagi Bank Jakarta untuk mempersiapkan diri menuju Penawaran Umum Perdana (IPO). "Saya betul-betul berkeinginan Bank Jakarta mempersiapkan diri untuk bisa IPO. Karena dengan IPO, saya meyakini dengan diawasi oleh publik, maka Bank Jakarta akan menjadi semakin baik," tegas Pramono.

Baca juga:  Rezeki Nomplok! Tukang Becak Ini Jadi Miliarder Dadakan

Menurut Pramono, transformasi menjadi perusahaan terbuka akan menjamin profesionalisme dan meminimalisir potensi intervensi dari pejabat atau pihak tertentu. Setelah IPO, kepemilikan saham oleh publik dan investor akan secara inheren meningkatkan transparansi serta akuntabilitas operasional bank, memastikan pengelolaan yang lebih ketat dan independen.

Sebagai bank yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pramono berharap Bank Jakarta dapat dikelola secara profesional, memfasilitasi kemudahan bagi warga, serta memberikan kontribusi maksimal bagi kesejahteraan masyarakat. "Sebagai Gubernur Jakarta, saya menaruh harapan untuk ini dikelola secara profesional, memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi siapa pun yang memanfaatkan Bank Jakarta," harapnya. Peluncuran kartu debit Visa ini menandai salah satu tonggak penting dalam perjalanan transformasi perseroan menuju visi tersebut.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Musk Sang Triliuner Simulasi

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
27.2 ° C
27.3 °
26.6 °
81 %
1.5kmh
40 %
Sen
27 °
Sel
34 °
Rab
34 °
Kam
32 °
Jum
32 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  