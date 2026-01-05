Musk Sang Triliuner Simulasi

Jakarta – Nama Elon Musk kembali menjadi sorotan dunia, digadang-gadang sebagai individu pertama yang akan mencapai kekayaan fantastis US$1 triliun atau setara Rp 16.700 triliun pada tahun ini. Namun, di balik prediksi gemilang tersebut, Musk sendiri justru menunjukkan keraguan mendalam, meyakini bahwa realitas yang kita jalani mungkin hanyalah sebuah simulasi komputer. Informasi ini diungkap oleh jabarpos.id, yang menyoroti pandangan unik salah satu orang terkaya di dunia ini.

Selama bertahun-tahun, Musk secara terbuka membahas teori simulasi ini, yang menurutnya semakin relevan, terutama dengan serangkaian peristiwa luar biasa yang dialaminya hingga tahun 2025. Ia seringkali mengibaratkan dunia ini seperti film The Matrix, sebuah video game yang sangat kompleks, atau bahkan serial Netflix yang sedang ditonton oleh makhluk cerdas tingkat lanjut dari dimensi lain.

Dari sudut pandang ini, Musk berpendapat bahwa masa depan cenderung mengikuti hasil yang paling menarik. Ia menyamakan dunia dengan serial alien di layanan streaming; jika ceritanya membosankan, risikonya adalah "dihentikan." Oleh karena itu, tujuan utama manusia, menurutnya, adalah menjaga agar narasi tetap menarik. Cara pandang ini juga membantunya menjual target-target ambisiusnya untuk tahun 2026, termasuk peningkatan produksi Cybercab, produksi massal komputer otak, hingga reusabilitas penuh roket Starship untuk misi bulan dan Mars.

Tahun 2025 memang menyajikan dinamika ekstrem bagi Musk, baik di ranah politik maupun bisnis, yang justru memperkuat posisinya menjelang 2026. Ia menghadapi pasang surut pengaruh politik, dari kedekatan dengan Presiden Donald Trump hingga keretakan hubungan yang terbuka, sebelum akhirnya berujung pada upaya rekonsiliasi yang mengejutkan publik.

Di sisi bisnis, valuasi Tesla mencapai rekor baru, bahkan ketika pengiriman kendaraan listriknya sempat menurun dua tahun berturut-turut, terutama di Eropa. Antusiasme investor justru meningkat setelah Musk "mundur" dari Washington, yang berujung pada persetujuan paket kompensasi bersejarah senilai US$1 triliun jika target ambisius tercapai. Sementara itu, SpaceX, perusahaan roketnya, dikabarkan membuka peluang melantai di bursa pada tahun 2025, dibarengi wacana pembangunan pusat data AI di luar angkasa dan pabrik di bulan.

Platform media sosial X (sebelumnya Twitter) juga tak luput dari drama. Sempat tersandung kontroversi akibat unggahan antisemit dari chatbot AI Grok, insiden tersebut cepat berlalu seiring Musk kembali mencuri perhatian dengan langkah-langkah barunya di sektor kecerdasan buatan melalui xAI.

Semua dinamika naik-turun ini, dari konflik hingga kebangkitan, sejalan dengan teori Musk bahwa simulasi mendorong alur cerita yang penuh liku, bukan garis lurus. Ia bahkan membandingkannya dengan perjalanan politik Donald Trump yang jatuh lalu bangkit kembali, sebuah narasi yang menarik dan tidak membosankan.

Di tengah semua gejolak tersebut, kekayaan pribadi Musk melonjak tajam. Menurut perhitungan Forbes, nilai kekayaannya lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar US$726 miliar atau sekitar Rp 12.149 triliun pada akhir 2025. Lonjakan ini terutama didorong oleh rencana penjualan saham sekunder SpaceX dengan valuasi US$800 miliar, naik signifikan dari US$400 miliar sebelumnya. Kekayaan Musk juga terbantu oleh putusan Mahkamah Agung Delaware yang membuka jalan baginya untuk menerima paket gaji Tesla 2018 senilai US$139 miliar.

Jika SpaceX benar-benar melantai di bursa dengan valuasi US$1,5 triliun seperti perkiraan Bloomberg, kekayaan Musk berpeluang menembus angka US$1 triliun tahun ini. Angka yang terasa nyaris tak masuk akal ini seolah menguatkan keyakinannya tentang hidup dalam simulasi, di mana skenario paling menariklah yang akan terus berlanjut. Musk telah membicarakan teori ini secara terbuka selama lebih dari satu dekade, melihat kemajuan teknologi, khususnya gim dan simulasi digital, sebagai bukti nyata kemungkinan realitas buatan.