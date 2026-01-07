Get
25.7 C
Jakarta
Kamis, Januari 8, 2026
Berita

Peluang Emas Alat Berat Listrik Terganjal Ini

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Peluang Emas Alat Berat Listrik Terganjal Ini
Langkah agresif pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) 2060, dengan fokus pada pengembangan ekosistem kendaraan listrik, kini merambah sektor alat berat. PT Gaya Makmur Tractors (GM Tractors), distributor alat berat terkemuka, menyatakan kesiapannya mendukung inisiatif ini melalui penyediaan alat berat dan otomotif berbasis listrik untuk industri tambang dan konstruksi. Namun, di balik potensi efisiensi dan pengurangan emisi yang menjanjikan, terdapat sejumlah kendala signifikan yang perlu diatasi, demikian diungkapkan oleh jabarpos.id.

Dorongan pemerintah ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bagian integral dari strategi nasional untuk mempercepat transisi energi, secara drastis mengurangi emisi karbon, serta menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM). Tujuannya jelas: mewujudkan Indonesia Net Zero Emission pada tahun 2060, sebuah target ambisius yang membutuhkan dukungan dari berbagai sektor industri.

Peluang Emas Alat Berat Listrik Terganjal Ini
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dalam mendukung visi besar ini, Direktur Product Support GM Tractors, Surateman, menegaskan peran krusial perusahaannya. Ia melihat potensi adopsi alat berat berbasis listrik di Indonesia sangat besar, yang tidak hanya menjanjikan peningkatan efisiensi operasional, tetapi juga pengurangan biaya signifikan. Lebih jauh, langkah ini akan secara fundamental mengurangi ketergantungan industri pada bahan bakar fosil yang selama ini mendominasi, membuka jalan menuju operasional yang lebih berkelanjutan.

Kendati demikian, jalan menuju elektrifikasi alat berat tidaklah mulus. Surateman menyoroti kendala utama yang membayangi, yakni ketersediaan infrastruktur pengisian daya. Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang masih terbatas, serta tantangan distribusi listrik, khususnya di daerah terpencil seperti kawasan pertambangan, menjadi hambatan serius yang memerlukan solusi komprehensif dari berbagai pihak.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja yang terampil dalam mengoperasikan dan merawat alat berat listrik, serta penguasaan teknologi terkait, juga menjadi aspek krusial yang harus mendapat perhatian khusus. Tanpa SDM yang memadai, potensi teknologi canggih ini tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal, bahkan bisa menimbulkan masalah operasional baru.

Dengan prospek yang cerah namun diiringi tantangan besar, pengembangan alat berat berbasis EV di Indonesia menjadi sebuah dinamika menarik yang patut dicermati. Diskusi mendalam mengenai hal ini sebelumnya telah diulas dalam program Focus On Infra di CNBC Indonesia, menampilkan pandangan Direktur Product Support GM Tractors, Surateman.

