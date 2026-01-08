Get
25.8 C
Jakarta
Kamis, Januari 8, 2026
Jabar PosBerita

IHSG Tembus 9000 Analis Ungkap Potensi Mengejutkan

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
IHSG Tembus 9000 Analis Ungkap Potensi Mengejutkan
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mengukir sejarah pada perdagangan Kamis (8/1/2026) pagi, dengan berhasil menembus level psikologis 9.002. Berdasarkan laporan jabarpos.id, capaian monumental ini menandai kali kedua IHSG mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, pada 15 Agustus 2025, indeks kebanggaan pasar modal Indonesia ini juga sukses menembus angka 8.017. Rentetan rekor ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan kuatnya kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi nasional yang solid, sekaligus mendorong kapitalisasi pasar mencapai angka fantastis Rp16.500 triliun. Para pelaku pasar menilai, keberhasilan IHSG melewati angka keramat 9.000 ini merepresentasikan optimisme terhadap stabilitas nasional.

IHSG Tembus 9000 Analis Ungkap Potensi Mengejutkan
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

David Sutyanto, Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia, menyoroti bahwa capaian ini memiliki makna mendalam bagi dinamika pasar modal. Menurutnya, level 9.000 bukan hanya sekadar angka, melainkan sebuah tonggak psikologis yang mengindikasikan persepsi risiko ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto relatif terkendali dengan baik.

"Bagi pelaku pasar, rekor indeks tidak pernah berdiri sendiri. Ia lahir dari akumulasi ekspektasi dan keyakinan terhadap prospek dunia usaha," jelas David kepada jabarpos.id pada Kamis (8/1/2026). Ia menambahkan, "Menembus level 9.000 di awal sesi menunjukkan optimisme pasar masih cukup kuat, meski di tengah dinamika global yang penuh tekanan geopolitik."

David juga menekankan bahwa kualitas pertumbuhan IHSG saat ini tergolong sehat, tidak hanya didorong oleh antusiasme sesaat. Namun, ia mengingatkan para emiten untuk senantiasa menjaga transparansi dan kinerja. "Kepercayaan investor adalah aset mahal. Kualitas komunikasi dan disiplin kinerja emiten kini menjadi faktor penentu, mengingat pasar yang optimistis justru akan lebih sensitif terhadap kejutan negatif," imbuhnya.

Senada dengan pandangan tersebut, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, melihat pergerakan IHSG sebagai indikator nyata kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan pemerintah. Fakhrul menegaskan bahwa kunci keberlanjutan reli ini terletak pada koordinasi yang apik antara kebijakan fiskal dan moneter.

"IHSG di level 9.000 bukan sekadar angka. Kunci ke depan ada pada keseimbangan kebijakan dan kualitas pelaksanaan belanja pemerintah. Bagaimana belanja tersebut benar-benar beredar di ekonomi riil dan meningkatkan perputaran uang," paparnya.

Lebih jauh, Fakhrul memberikan proyeksi optimis untuk sisa tahun ini. Berdasarkan struktur kebijakan dan likuiditas yang ada, ia yakin indeks bisa melaju lebih jauh lagi. "Kami melihat peluang yang kredibel bagi IHSG untuk mencapai level 10.000 dalam tahun ini. Ini bukan optimisme kosong, melainkan hasil pembacaan atas sentimen yang sedang terbentuk," tegasnya, memberikan gambaran potensi pertumbuhan yang menjanjikan.

