Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
25.4 C
Jakarta
Kamis, Januari 15, 2026
type here...
Jabar PosBerita

IHSG Menggila Dolar Tembus Batas Psikologis

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
IHSG Menggila Dolar Tembus Batas Psikologis
spot_img

Kamis, 15 Januari 2026, pasar modal Indonesia menunjukkan performa luar biasa yang memukau investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali melesat, kokoh di atas level 9.000, didorong oleh kekuatan fundamental bank-bank BUMN. Namun, di balik euforia bursa, mata uang Garuda menghadapi tekanan serius yang mulai terasa di pasar fisik. Demikian laporan jabarpos.id dari lantai bursa.

Pergerakan IHSG hari ini mencatat dominasi kenaikan dengan 339 saham menguat, sementara 331 lainnya melemah dan sisanya stagnan. Total nilai transaksi mencapai angka fantastis Rp 28,25 triliun, melibatkan 50,63 miliar saham dalam 3,37 juta kali transaksi. Kapitalisasi pasar kini hampir menyentuh US$1 miliar, tepatnya Rp 16.472 triliun, sebuah pencapaian signifikan. Momentum positif ini melanjutkan tren setelah sehari sebelumnya IHSG untuk pertama kalinya berhasil parkir di level 9.000. Sektor konsumer non-primer dan finansial menjadi motor utama penggerak indeks, sementara sektor infrastruktur dan barang baku mengalami koreksi terdalam.

Baca juga:  Jadwal Film Bioskop di Bandung, Kamis 8 Agustus 2024: Detektif Conan dan Kid the Phantom Thief Kembali Beraksi!
IHSG Menggila Dolar Tembus Batas Psikologis
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Dua raksasa perbankan milik negara, yang berada di bawah kendali Danantara, tampil sebagai pahlawan utama penguatan IHSG. Saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) melonjak 2,69% ke Rp 3.820 per saham, menyumbang 15,72 indeks poin. Tak kalah gesit, Bank Mandiri (BMRI) melesat 3,10% ke Rp 4.990 per saham, dengan kontribusi penguatan 11,65 indeks poin. Kenaikan signifikan ini terjadi setelah kedua emiten baru saja menuntaskan pembagian dividen interim dari kinerja tahun buku 2025, dengan BBRI membagikan Rp 137 per saham dan BMRI Rp 100 per saham. Di sisi lain, saham-saham konglomerat seperti BREN dan BUMI justru menjadi pemberat, menahan laju indeks.

Baca juga:  Emas Indonesia Lenyap Misterius Saat Krisis, Ternyata...

Pekan kedua Januari 2026 ini akan ditutup lebih awal karena libur Isra Mi’raj pada Jumat. Dengan jadwal perdagangan yang lebih pendek, pelaku pasar diimbau untuk mencermati berbagai sentimen, baik dari dalam maupun luar negeri, mengingat dinamika yang terjadi.

Salah satu sentimen domestik yang paling mencolok adalah tekanan terhadap Rupiah. Kondisi ini tidak lagi sekadar fluktuasi di layar monitor perdagangan antarbank, melainkan telah merambah dan memukul pasar fisik secara nyata. Observasi langsung di lapangan menunjukkan harga jual Dolar AS di sejumlah money changer utama di Jakarta telah menembus angka psikologis Rp 17.000. Di kawasan sentra valuta asing seperti Menteng, Jakarta Pusat, kurs jual tercatat di rentang mengkhawatirkan antara Rp 16.930 hingga Rp 17.010 per Dolar AS.

Baca juga:  Gen Z Mendadak Sadar Asuransi Mobil? Angka Pembelian Naik Drastis!

Fenomena ini mengindikasikan lonjakan permintaan fisik dolar yang signifikan. Baik masyarakat yang melakukan aksi lindung nilai (hedging) maupun pelaku usaha yang panik mengamankan likuiditas valuta asing untuk kebutuhan impor bahan baku mendesak, semuanya berkontribusi pada tekanan ini, menciptakan kontras tajam dengan performa cemerlang IHSG.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Rupiah Terjun Bebas Ini Penyebabnya
Artikel Selanjutnya
Empat Logam Dunia Geger Harga Meroket

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
scattered clouds
25.4 ° C
25.6 °
24.9 °
83 %
2.6kmh
40 %
Kam
27 °
Jum
31 °
Sab
28 °
Ming
28 °
Sen
29 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  