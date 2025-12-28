Get
Emas RI Punya Bank Sendiri Ini yang Perlu Anda Tahu

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Emas RI Punya Bank Sendiri Ini yang Perlu Anda Tahu
Indonesia menandai babak baru dalam pengelolaan aset berharga pada awal tahun 2025. Tepatnya pada 26 Februari 2025, Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan "bullion bank" atau layanan perbankan emas pertama di Tanah Air, sebuah inovasi yang diharapkan merevolusi cara masyarakat berinteraksi dengan komoditas emas. Peluncuran ini, seperti dilaporkan jabarpos.id, menjadi tonggak penting dalam upaya negara mengoptimalkan potensi emas.

Baca juga:  Menteri Meminta Administrasi Daerah Untuk Menangani Pembuangan Ilegal

Inisiatif strategis ini didasari oleh landasan hukum yang kuat, yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2024. Regulasi tersebut secara komprehensif mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha bulion, memberikan panduan jelas bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) terkait ruang lingkup layanan, kriteria penyelenggara, prosedur perizinan, tahapan implementasi, hingga prinsip kehati-hatian yang wajib diterapkan.

Baca juga:  Modal Pasar RI Siap Terbang Tinggi OJK Ungkap Jurus Jitu
Emas RI Punya Bank Sendiri Ini yang Perlu Anda Tahu
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Menurut Pasal 2 POJK tersebut, cakupan kegiatan usaha bulion sangat luas, mencakup simpanan emas, pembiayaan berbasis emas, perdagangan emas, jasa penitipan emas, serta berbagai aktivitas lain yang relevan yang dapat dijalankan oleh LJK. Pent

