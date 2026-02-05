Pasar Modal Berbenah OJK Bentuk Tim Khusus Kawal Reformasi

Jabarpos.id, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng berbagai pihak terkait untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Reformasi Pasar Modal. Langkah ini diambil sebagai upaya serius untuk membenahi dan meningkatkan kualitas pasar saham di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Pjs) Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengungkapkan bahwa terdapat delapan rencana aksi reformasi yang akan dijalankan. Rencana aksi ini dikelompokkan menjadi empat klaster utama dengan tujuan meningkatkan kredibilitas dan daya tarik pasar modal Indonesia. Harapannya, pasar modal akan semakin menarik bagi investor dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami menyadari bahwa pertumbuhan yang tinggi saja tidak cukup. Perlu adanya langkah perbaikan agar pertumbuhan di pasar modal lebih berkualitas," ujar Friderica dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2026, Kamis (5/2/2026).

Empat klaster utama tersebut meliputi kebijakan free float, transparansi, tata kelola dan penegakan hukum (enforcement), serta sinergitas antar otoritas dan pemangku kepentingan. Masing-masing klaster memiliki rencana aksi yang konkret dan akan dijalankan secara bertahap.

Delapan rencana aksi reformasi pasar modal Indonesia tersebut diharapkan dapat membawa perubahan positif dan signifikan bagi perkembangan pasar modal di masa depan.