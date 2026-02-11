Get
Kamis, Februari 12, 2026
Jabar PosBerita

Kapolri Pasang Mata di Bursa Saham Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Kapolri Pasang Mata di Bursa Saham Ada Apa?
jabarpos.id – Kepolisian Republik Indonesia kini lebih intensif memantau pergerakan pasar modal Indonesia. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memberantas praktik saham gorengan yang merugikan para investor.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi secara ketat potensi manipulasi harga saham. Tujuannya adalah untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Telkom Raup Untung Triliunan Rupiah, Investor Gigit Jari?
Kapolri Pasang Mata di Bursa Saham Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut," ujar Jenderal Sigit di sela Rapim Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, seperti dikutip jabarpos.id, Rabu (11/2/2026).

Menurut Sigit, praktik saham gorengan dapat merusak kesehatan pasar modal. Oleh karena itu, Polri berkomitmen untuk memastikan tidak ada kecurangan yang merusak kepercayaan investor. Pengawasan ini diharapkan dapat mendorong saham-saham dengan fundamental baik untuk berkembang secara wajar.

Waspada! KTP-mu Jadi Jaminan Pinjol Ilegal? Begini Cara Ceknya!

Meskipun demikian, Kapolri menjelaskan bahwa penanganan teknis perkara pidana di bidang pasar modal akan menjadi ranah khusus jajaran reserse. Koordinasi akan terus dilakukan untuk memetakan kemungkinan pelanggaran.

Selain membahas pasar modal, Rapim Polri 2026 juga menyinggung sejumlah isu penting lain, seperti pengamanan ketahanan pangan, pengawasan lifting minyak, hingga langkah antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan. Kapolri menegaskan institusinya siap mendukung agenda pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah 2026.

