Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
29 C
Jakarta
Kamis, Februari 12, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Merger BUMN Kapal: Siap-Siap Ada yang Terpental?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Merger BUMN Kapal: Siap-Siap Ada yang Terpental?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Rencana merger BUMN perkapalan yang diprakarsai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membawa angin segar sekaligus ancaman bagi para karyawan. PT PAL Indonesia (Persero), yang didapuk menjadi jangkar industri perkapalan nasional, akan melakukan evaluasi total pasca-merger.

Direktur Utama PT PAL, Kaharuddin Djenod, menegaskan bahwa perusahaan akan mempertahankan karyawan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni. Namun, ia tak menampik adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bagi mereka yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan transformasi perusahaan.

Baca juga:  Rupiah Terkapar Dihajar Dolar, Money Changer Kebanjiran Order?
Merger BUMN Kapal: Siap-Siap Ada yang Terpental?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kita harus realistis dan membentuk tim yang benar-benar kompeten, bukan sekadar mengumpulkan orang," ujarnya di Gedung DPR RI, Rabu (11/2/2026). Langkah ini diambil demi membangun industri yang kuat, berorientasi pasar, dan memiliki ekosistem yang solid.

Merger ini juga menjadi solusi untuk menyehatkan keuangan BUMN galangan kapal. Beban masa lalu yang menghimpit galangan kapal akan diselesaikan melalui mekanisme yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Danantara dan Himbara.

Baca juga:  Bangunan Sekolah di Kabupaten Bandung Ambruk, KBM Siswa Terganggu

Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mewajibkan seluruh perusahaan yang membutuhkan manufaktur kapal untuk menggunakan jasa PT PAL, termasuk PT PIS, PT PELNI, dan PT ASDP. Langkah ini bertujuan untuk mengembangkan industri perkapalan sesuai dengan roadmap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dicanangkan Presiden Prabowo, dengan fokus pada industri sebagai basis pertumbuhan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi impor.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Kapolri Pasang Mata di Bursa Saham Ada Apa?
Artikel Selanjutnya
Revisi UU P2SK Picu Gelombang PHK dan Modal Kabur dari Kripto?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
few clouds
29 ° C
30 °
28.1 °
76 %
1.5kmh
20 %
Kam
33 °
Jum
25 °
Sab
32 °
Ming
33 °
Sen
28 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  