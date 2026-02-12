UNVR Cetak Rekor! Pendapatan Meroket di Tengah Gempuran Ekonomi

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) berhasil mencatatkan kinerja gemilang di tahun 2025, dengan pertumbuhan penjualan domestik dan ekspor yang signifikan. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi perusahaan dalam memperkuat fondasi bisnis dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Presiden Direktur UNVR, Benjie Yap, mengungkapkan bahwa momentum pemulihan yang telah dibangun terus menguat sepanjang tahun. Langkah-langkah disiplin dan perubahan struktural yang diterapkan telah memberikan dampak positif, tercermin dari pertumbuhan dan peningkatan profitabilitas.

"Kinerja ini memperkuat keyakinan kami bahwa kami berada di jalur yang tepat untuk membangun bisnis yang lebih kompetitif, tangguh, dan siap meraih pertumbuhan yang bertanggung jawab di masa depan," ujar Benjie dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

JABARPOS.ID mencatat, UNVR berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar Rp31,9 triliun pada tahun 2025, meningkat 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba sebelum pajak juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 183 basis poin menjadi 14,1%. Laba bersih dari operasi yang masih berjalan mencapai Rp3,5 triliun, melonjak 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini didorong oleh tiga pilar utama, yaitu penguatan kategori produk, optimalisasi saluran penjualan, dan efisiensi biaya. UNVR terus berinvestasi dalam memperkuat merek-merek unggulannya, memperluas jangkauan distribusi, serta meningkatkan efisiensi operasional di seluruh rantai nilai.

Meskipun pertumbuhan pada kuartal pertama 2026 diperkirakan akan sedikit melambat akibat pergeseran pola belanja konsumen terkait perayaan Idul Fitri, Benjie Yap optimis bahwa momentum bisnis yang mendasar tetap kuat. UNVR akan terus fokus pada pertumbuhan yang didorong oleh kualitas dan volume, serta memberikan nilai nyata bagi masyarakat Indonesia.