Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
24.5 C
Jakarta
Jumat, Februari 13, 2026
type here...
Jabar PosBerita

UNVR Cetak Rekor! Pendapatan Meroket di Tengah Gempuran Ekonomi

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
UNVR Cetak Rekor! Pendapatan Meroket di Tengah Gempuran Ekonomi
spot_img

JABARPOS.ID, Jakarta – PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) berhasil mencatatkan kinerja gemilang di tahun 2025, dengan pertumbuhan penjualan domestik dan ekspor yang signifikan. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi perusahaan dalam memperkuat fondasi bisnis dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Presiden Direktur UNVR, Benjie Yap, mengungkapkan bahwa momentum pemulihan yang telah dibangun terus menguat sepanjang tahun. Langkah-langkah disiplin dan perubahan struktural yang diterapkan telah memberikan dampak positif, tercermin dari pertumbuhan dan peningkatan profitabilitas.

Baca juga:  Pasar Modal Berbenah OJK Bentuk Tim Khusus Kawal Reformasi
UNVR Cetak Rekor! Pendapatan Meroket di Tengah Gempuran Ekonomi
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kinerja ini memperkuat keyakinan kami bahwa kami berada di jalur yang tepat untuk membangun bisnis yang lebih kompetitif, tangguh, dan siap meraih pertumbuhan yang bertanggung jawab di masa depan," ujar Benjie dalam keterangan resmi, Kamis (12/2/2026).

JABARPOS.ID mencatat, UNVR berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar Rp31,9 triliun pada tahun 2025, meningkat 4,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba sebelum pajak juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 183 basis poin menjadi 14,1%. Laba bersih dari operasi yang masih berjalan mencapai Rp3,5 triliun, melonjak 21,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga: 

Pertumbuhan ini didorong oleh tiga pilar utama, yaitu penguatan kategori produk, optimalisasi saluran penjualan, dan efisiensi biaya. UNVR terus berinvestasi dalam memperkuat merek-merek unggulannya, memperluas jangkauan distribusi, serta meningkatkan efisiensi operasional di seluruh rantai nilai.

Meskipun pertumbuhan pada kuartal pertama 2026 diperkirakan akan sedikit melambat akibat pergeseran pola belanja konsumen terkait perayaan Idul Fitri, Benjie Yap optimis bahwa momentum bisnis yang mendasar tetap kuat. UNVR akan terus fokus pada pertumbuhan yang didorong oleh kualitas dan volume, serta memberikan nilai nyata bagi masyarakat Indonesia.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Prabowo Pasang Mata di Bursa Saham? Hashim Beri Sinyal Keras!
Artikel Selanjutnya
Lowongan Jabatan Direksi BUMN Dibuka, Ini Bocoran Kriteria Kandidat Idaman!

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
light rain
24.5 ° C
24.5 °
23.8 °
94 %
1.3kmh
100 %
Kam
26 °
Jum
27 °
Sab
32 °
Ming
33 °
Sen
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  