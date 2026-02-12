Astra Bikin Bangga Indonesia Masuk Daftar Elite Asia Pasifik!

Jabarpos.id – PT Astra International Tbk (ASII) kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Perusahaan kebanggaan Indonesia ini berhasil menembus jajaran 500 perusahaan terbaik di Asia Pasifik versi majalah TIME. Astra menduduki peringkat 485 dengan skor total 73.49, penilaian ini didasarkan pada tiga pilar utama yaitu kepuasan karyawan, pertumbuhan pendapatan, serta komitmen terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

TIME berkolaborasi dengan Statista dalam menyusun daftar "TIME Best Companies Asia-Pacific 2026". Daftar ini menjadi bukti ketangguhan perusahaan-perusahaan di Asia yang terus berkembang di tengah gejolak ekonomi global.

Di tengah tantangan ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2025, 500 perusahaan ini mampu menunjukkan stabilitas keuangan, menjalankan prinsip ESG dengan baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawan.

Windy Riswantyo, Head of Corporate Communications Astra, menyambut baik pengakuan ini. Ia berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh karyawan Astra untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Penilaian dilakukan berdasarkan survei kepuasan karyawan, kinerja keuangan, dan transparansi data keberlanjutan (ESG). Astra berhasil meraih peringkat pertama dalam survei kepuasan karyawan di antara perusahaan-perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut.

Kinerja keuangan dievaluasi berdasarkan data dari Statista dan penelitian terfokus. Perusahaan harus memenuhi kriteria pendapatan minimal US$ 100 juta pada tahun 2024 untuk dapat dievaluasi. Transparansi keberlanjutan dinilai berdasarkan data ESG dari KPI standar dalam Database ESG Statista.

Setelah data dikumpulkan dan dievaluasi, data tersebut dikonsolidasikan dan diberi bobot dalam model penilaian. Skor dari ketiga aspek tersebut dijumlahkan dengan persentase yang sama untuk membentuk skor peringkat akhir dengan maksimum 100 poin.