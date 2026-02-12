Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
24.5 C
Jakarta
Jumat, Februari 13, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Astra Bikin Bangga Indonesia Masuk Daftar Elite Asia Pasifik!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Astra Bikin Bangga Indonesia Masuk Daftar Elite Asia Pasifik!
spot_img

Jabarpos.id – PT Astra International Tbk (ASII) kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional. Perusahaan kebanggaan Indonesia ini berhasil menembus jajaran 500 perusahaan terbaik di Asia Pasifik versi majalah TIME. Astra menduduki peringkat 485 dengan skor total 73.49, penilaian ini didasarkan pada tiga pilar utama yaitu kepuasan karyawan, pertumbuhan pendapatan, serta komitmen terhadap lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

TIME berkolaborasi dengan Statista dalam menyusun daftar "TIME Best Companies Asia-Pacific 2026". Daftar ini menjadi bukti ketangguhan perusahaan-perusahaan di Asia yang terus berkembang di tengah gejolak ekonomi global.

Baca juga:  Petaka Emas Tersembunyi di Dapur Rumah
Astra Bikin Bangga Indonesia Masuk Daftar Elite Asia Pasifik!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Di tengah tantangan ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2025, 500 perusahaan ini mampu menunjukkan stabilitas keuangan, menjalankan prinsip ESG dengan baik, serta menciptakan lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawan.

Windy Riswantyo, Head of Corporate Communications Astra, menyambut baik pengakuan ini. Ia berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh karyawan Astra untuk terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Baca juga:  Investor Legendaris Mundur Siapa Kini

Penilaian dilakukan berdasarkan survei kepuasan karyawan, kinerja keuangan, dan transparansi data keberlanjutan (ESG). Astra berhasil meraih peringkat pertama dalam survei kepuasan karyawan di antara perusahaan-perusahaan Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut.

Kinerja keuangan dievaluasi berdasarkan data dari Statista dan penelitian terfokus. Perusahaan harus memenuhi kriteria pendapatan minimal US$ 100 juta pada tahun 2024 untuk dapat dievaluasi. Transparansi keberlanjutan dinilai berdasarkan data ESG dari KPI standar dalam Database ESG Statista.

Baca juga:  Kapuspen TNI Pastikan Seluruh Prajurit Aman, Pasca Aksi Penerobosan Paksa Israel ke Markas UNIFIL

Setelah data dikumpulkan dan dievaluasi, data tersebut dikonsolidasikan dan diberi bobot dalam model penilaian. Skor dari ketiga aspek tersebut dijumlahkan dengan persentase yang sama untuk membentuk skor peringkat akhir dengan maksimum 100 poin.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Lowongan Jabatan Direksi BUMN Dibuka, Ini Bocoran Kriteria Kandidat Idaman!
Artikel Selanjutnya
Rahasia Terungkap Siapa Dalang di Balik Amar Bank?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
light rain
24.5 ° C
24.5 °
23.8 °
94 %
1.3kmh
100 %
Kam
26 °
Jum
27 °
Sab
32 °
Ming
33 °
Sen
33 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  