Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
26.1 C
Jakarta
Sabtu, Februari 14, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Danantara Investasi Gede-gedean di Tanah Suci, Ada Apa?

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Danantara Investasi Gede-gedean di Tanah Suci, Ada Apa?
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara membuat gebrakan dengan mengakuisisi sebuah hotel raksasa berisi 4.641 kamar dan lahan seluas lima hektare di jantung proyek ambisius Kampung Haji, Arab Saudi. Langkah ini menandai babak baru dalam pengembangan fasilitas akomodasi bagi jemaah haji dan umrah Indonesia.

CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pembelian hotel ini merupakan bagian krusial dari tahap awal proyek Kampung Haji. Tak hanya itu, di atas lahan seluas lima hektare tersebut, Danantara berencana membangun 13 tower megah. Saat ini, tim proyek tengah menghitung secara cermat kebutuhan investasi untuk pembangunan tower-tower tersebut.

Baca juga:  Selamat dari Gigitan Ular Berbisa, Kisah Dudi Juhdi Warga Sumedang
Danantara Investasi Gede-gedean di Tanah Suci, Ada Apa?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

"Kami telah mengakuisisi sebuah hotel dengan kapasitas 4.641 kamar, yang sudah kami tinjau langsung. Selain itu, kami juga memiliki lahan seluas 5 hektare yang akan menjadi lokasi pembangunan 13 tower," ujar Rosan dalam konferensi pers Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Rosan menambahkan, tahap pertama proyek telah berhasil merampungkan pembangunan terowongan yang akan mempermudah aksesibilitas di kawasan tersebut. Tahap kedua akan fokus pada pengembangan lanjutan seiring dengan dimulainya pembangunan tower-tower yang direncanakan.

Baca juga:  RUU P2SK, DPR Jamin Independensi BI Aman?

Lokasi strategis proyek Kampung Haji, yang hanya berjarak sekitar 600 meter dari Masjidil Haram, menjadi daya tarik utama. Kedekatan ini diharapkan dapat mewujudkan konsep Kampung Haji sebagai kawasan terintegrasi yang memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi jemaah haji dan umrah asal Indonesia.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Motor Listrik Tanpa Subsidi, Adira Finance Siapkan Jurus Jitu!
Artikel Selanjutnya
Ekonomi Indonesia Terbang Tinggi Target 6 Persen di 2026

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
mist
26.1 ° C
26.7 °
25.1 °
92 %
0kmh
40 %
Sab
38 °
Ming
31 °
Sen
29 °
Sel
30 °
Rab
26 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  