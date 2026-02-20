Get
26.5 C
Jakarta
Sabtu, Februari 21, 2026
Jabar Pos

Geger! Api Berkobar di Mall Ciputra Cibubur, Begini Kata Manajemen

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Geger! Api Berkobar di Mall Ciputra Cibubur, Begini Kata Manajemen
Jabarpos.id, Jakarta – PT Ciputra Development Tbk (CTRA) akhirnya angkat bicara terkait insiden kebakaran yang melanda Mal Ciputra Cibubur. Kebakaran yang diduga kuat berasal dari aktivitas pengelasan reklame ini sontak membuat geger pengunjung dan karyawan mal.

Manajemen CTRA dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) membenarkan adanya insiden tersebut. "Pemberitaan tersebut dapat kami konfirmasi kebenarannya, bahwa kejadian tersebut memang terjadi di Mal Ciputra Cibubur sesuai dengan waktu yang diberitakan," tulis manajemen dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026).

Geger! Api Berkobar di Mall Ciputra Cibubur, Begini Kata Manajemen
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Lebih lanjut, manajemen menjelaskan bahwa Mal Ciputra Cibubur merupakan unit usaha yang berada di luar grup usaha CTRA dan anak perusahaannya. Mal tersebut dimiliki oleh perusahaan penyertaan modal bersama mitra pemodal pihak ketiga dalam suatu perseroan terbatas yang bersifat privat.

Manajemen juga menegaskan bahwa insiden kebakaran ini tidak memiliki kaitan langsung dengan kinerja CTRA, serta tidak mempengaruhi kelangsungan usaha maupun harga saham CTRA. Keluarga Ciputra, sebagai penerima manfaat akhir CTRA melalui PT Sang Pelopor yang memiliki 53,31% saham, juga telah mengetahui kejadian ini. Informasi ini disampaikan jabarpos.id sebagai bentuk transparansi kepada publik dan para pemegang saham.

