Terjebak? Ini Dia 5 Ciri Kamu Mungkin Masuk Golongan Kelas Bawah

Jabarpos.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan kabar baik mengenai penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Namun, di tengah upaya pemerintah menekan kemiskinan, penting untuk memahami indikator yang membedakan kelompok ekonomi masyarakat. Apakah Anda termasuk di dalamnya?
Mengutip GoBankingRates, berikut lima ciri utama yang sering dikaitkan dengan kelompok kelas menengah bawah dan kelas bawah:
-
Tempat Tinggal: Kesulitan memiliki hunian yang layak dan aman bisa menjadi pertanda. Biaya tempat tinggal merupakan pengeluaran terbesar bagi banyak keluarga.
-
Jenis Pekerjaan: Pekerjaan dengan keterampilan rendah, upah kecil, dan minim tunjangan umumnya mencerminkan status sosial kelas bawah. Walaupun begitu, profesi seperti guru, perawat, atau akuntan bisa berada di antara kelas pekerja dan menengah, tergantung pada senioritas dan sertifikasi.
-
Tabungan dan Investasi: Tidak memiliki tabungan yang cukup apalagi rencana pensiun, bisa menjadi indikasi kuat bahwa Anda termasuk golongan kelas bawah. Menabung dan berinvestasi adalah kemewahan yang sulit dijangkau banyak orang.
-
Gaya Hidup: Mampukah Anda berlibur setiap tahun atau sering makan di luar? Kemampuan menikmati kesenangan kecil tanpa khawatir menunjukkan adanya stabilitas finansial. Jika hal ini terasa berat, bisa jadi Anda termasuk kelas bawah.
-
Tingkat Pendidikan: Gelar sarjana seringkali menjadi penanda kelas menengah. Hambatan sistemik seringkali mempersulit akses pendidikan tinggi bagi individu dari kelas bawah. Pendidikan tinggi membuka pintu menuju pekerjaan dengan gaji lebih baik.