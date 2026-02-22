Get
close

SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

ketik disini....
23.4 C
Jakarta
Senin, Februari 23, 2026
type here...
Jabar PosBerita

Terjebak? Ini Dia 5 Ciri Kamu Mungkin Masuk Golongan Kelas Bawah

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Terjebak? Ini Dia 5 Ciri Kamu Mungkin Masuk Golongan Kelas Bawah
spot_img

Jabarpos.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyampaikan kabar baik mengenai penurunan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia. Namun, di tengah upaya pemerintah menekan kemiskinan, penting untuk memahami indikator yang membedakan kelompok ekonomi masyarakat. Apakah Anda termasuk di dalamnya?

Mengutip GoBankingRates, berikut lima ciri utama yang sering dikaitkan dengan kelompok kelas menengah bawah dan kelas bawah:

Baca juga:  Laba Petrindo Jaya Kreasi (CUAN) Anjlok, Biaya Pertambangan Jadi Biang Kerok?
Terjebak? Ini Dia 5 Ciri Kamu Mungkin Masuk Golongan Kelas Bawah
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

  1. Tempat Tinggal: Kesulitan memiliki hunian yang layak dan aman bisa menjadi pertanda. Biaya tempat tinggal merupakan pengeluaran terbesar bagi banyak keluarga.

  2. Jenis Pekerjaan: Pekerjaan dengan keterampilan rendah, upah kecil, dan minim tunjangan umumnya mencerminkan status sosial kelas bawah. Walaupun begitu, profesi seperti guru, perawat, atau akuntan bisa berada di antara kelas pekerja dan menengah, tergantung pada senioritas dan sertifikasi.

  3. Tabungan dan Investasi: Tidak memiliki tabungan yang cukup apalagi rencana pensiun, bisa menjadi indikasi kuat bahwa Anda termasuk golongan kelas bawah. Menabung dan berinvestasi adalah kemewahan yang sulit dijangkau banyak orang.

  4. Gaya Hidup: Mampukah Anda berlibur setiap tahun atau sering makan di luar? Kemampuan menikmati kesenangan kecil tanpa khawatir menunjukkan adanya stabilitas finansial. Jika hal ini terasa berat, bisa jadi Anda termasuk kelas bawah.

  5. Tingkat Pendidikan: Gelar sarjana seringkali menjadi penanda kelas menengah. Hambatan sistemik seringkali mempersulit akses pendidikan tinggi bagi individu dari kelas bawah. Pendidikan tinggi membuka pintu menuju pekerjaan dengan gaji lebih baik.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Modal Terkumpul, Kapan Balik Modal Jika Buka Alfamart?

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Teknologi

Mau Hidup Sehat Tanpa Ribet? Galaxy Watch 7 Jawabannya!

Bosan dengan hidup yang kurang sehat? Ingin lebih aktif dan memantau kondisi tubuh dengan mudah? Samsung Galaxy Watch 7 hadir dengan segudang fitur canggih...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait

Ruko Desa Mandalakasih, Kec. Pameungpeuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia

Jakarta
moderate rain
23.4 ° C
24 °
23.4 °
96 %
0.5kmh
100 %
Ming
29 °
Sen
29 °
Sel
29 °
Rab
30 °
Kam
29 °

Ikuti Kami

Copyright © Jabar Pos 2024 All right reserved

Media Of Indonesia

viva.co.id   intipseleb   onepride   tvone   antvklik   jagodangdut   sahijab   100kpj   vlix   oneprix   onepride   onepride   onepride   voa.co.id   jabarpos.id   jabarpos.id   jabarpos.id  