Trump Umumkan Hal Tak Terduga, Harga Emas Langsung Bereaksi!

JABARPOS.ID – Emas, perak, dan platinum sempat mengalami penurunan tajam pada perdagangan Senin (23/3/2026). Namun, logam-logam mulia ini berhasil memangkas kerugiannya setelah adanya harapan baru terkait potensi de-eskalasi konflik Iran. Sentimen ini membangkitkan kembali minat investor.

Harga emas spot sempat anjlok lebih dari 5% di awal sesi, menyentuh US$4.262,50. Namun, kemudian pulih dan diperdagangkan di level $4.412 pada pukul 11:40 pagi waktu London (7:40 pagi ET), seperti dilansir CNBC International.

Pergerakan harga yang volatil ini dipicu oleh pengumuman Presiden Donald Trump yang menyatakan bahwa AS akan menunda serangan terhadap infrastruktur energi Iran setelah pembicaraan yang "baik dan produktif" antara kedua negara.

Harga emas berjangka terakhir terlihat turun sekitar 4%, berada di level US$4.392, setelah sebelumnya sempat merosot hampir 10%. Logam mulia ini mengalami penurunan hampir 10% pada minggu lalu, menjadi kinerja terburuknya sejak September 2011. Secara keseluruhan, harga emas spot telah kehilangan sekitar 25% sejak mencapai rekor tertinggi US$5.594,92 per ounce pada akhir Januari.

Sementara itu, harga perak spot turun 5,9% menjadi US$63,76, level terendah tahun ini dan hampir separuh dari level US$117 pada 28 Februari, saat konflik Iran dimulai. Meskipun aksi jual besar-besaran sedikit mereda, harga perak berjangka masih diperdagangkan 8,3% lebih rendah pada hari Senin di US$63,98.

Penurunan harga juga melanda logam mulia lainnya. Platinum berjangka anjlok 9,7% menjadi US$1.780,20, sementara paladium turun 4,7% menjadi US$1.377,50.

Penurunan harga emas, yang secara tradisional dianggap sebagai aset safe haven utama di tengah gejolak pasar, sejalan dengan sentimen risk-off yang sedang berlangsung di pasar. Konflik Iran memicu kekhawatiran atas inflasi dan kenaikan harga energi.

Para ahli strategi pasar sebelumnya mengatakan kepada CNBC bahwa prospek suku bunga yang lebih tinggi sebagai akibat dari perang dapat meningkatkan daya tarik obligasi pemerintah di kalangan investor, dengan mengorbankan logam mulia yang tidak menghasilkan imbal hasil.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah mengeluarkan ultimatum kepada Iran yang menyerukan pembukaan kembali Selat Hormuz. Iran juga mengancam pembeli obligasi Treasury AS. Nic Puckrin, salah satu pendiri Coin Bureau, mengatakan bahwa hal ini dapat mengakhiri reli emas jangka panjang yang terjadi pada tahun lalu.

"Taruhan dalam perang Iran baru saja meningkat dan apa yang kita lihat adalah pelarian terakhir ke tempat yang aman. Inilah tepatnya bagaimana perdagangan momentum yang ramai berakhir," kata Puckrin.

"Apa yang kita lihat pada logam mulia menandakan bahwa bank sentral dan negara-negara Teluk memanfaatkan cadangan emas yang telah mereka bangun selama beberapa tahun terakhir. Fokus telah bergeser dari akumulasi ke pelestarian modal. Ini akan membatasi harga emas secara alami."