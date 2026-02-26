Transaksi Digital BNI Meledak, Ada Apa dengan Korporasi?

Jabarpos.id – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) terus memacu inovasi layanan keuangan digitalnya, terutama bagi segmen korporasi, melalui platform BNIDirect. Platform ini menjadi andalan BNI dalam memberikan layanan cash management yang cepat, mudah, dan aman bagi nasabah bisnis dan institusi.

Sepanjang tahun 2025, BNIDirect mencatatkan nilai transaksi fantastis, mencapai Rp11.406 triliun. Angka ini melonjak 26% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp9.025 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh dominasi transaksi dari nasabah korporasi yang mencapai 78% dari total nilai transaksi, serta peningkatan jumlah nasabah BNIDirect yang mencapai 261 ribu pada akhir Desember 2025.

Transformasi yang dilakukan BNI pada BNIDirect, dengan tampilan yang lebih simpel, cepat, dan personal, turut berkontribusi pada peningkatan ini. Fitur-fitur seperti real-time cash visibility dan single authorization juga mempermudah transaksi bagi UMKM. Alhasil, saldo giro transaksional BNI meningkat signifikan sebesar 43,8% secara year-on-year (YoY).

Dari sisi penyaluran kredit, BNI mencatatkan pertumbuhan yang solid. Kredit korporasi mencapai Rp518,2 triliun hingga akhir Desember 2025, meningkat 20,01% YoY. Sektor swasta atau institusi menyumbang Rp336,3 triliun, sementara sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp181,9 triliun.

Tiga sektor industri utama yang mendorong pertumbuhan kredit BNI adalah infrastruktur, air, listrik, dan gas, serta sumber daya alam (SDA). Industri infrastruktur mencatatkan pertumbuhan tertinggi, mencapai 139% YoY, diikuti oleh industri air, listrik, dan gas (43% YoY) dan SDA (17% YoY).

Direktur Finance & Strategy BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, mengungkapkan bahwa strategi pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas portofolio di tengah perlambatan ekonomi global.

Kombinasi pertumbuhan kredit yang sehat, struktur pendanaan yang tangguh, dan kualitas aset yang membaik, mengantarkan BNI meraih laba bersih konsolidasi sebesar Rp20,0 triliun sepanjang tahun 2025.