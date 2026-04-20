Lima Saham Ini Jadi Primadona, BEI Siapkan Jurus Jitu Dongkrak Pasar Modal!

20-04-2026

JABARPOS.ID, Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengambil langkah berani dengan memberlakukan kuotasi Liquidity Provider (Penyedia Likuiditas) saham mulai hari ini, Senin (20/4). Inisiatif ini digadang-gadang sebagai amunisi baru untuk memperkuat likuiditas dan efisiensi perdagangan di pasar modal Indonesia.

Phintraco Sekuritas menjadi pionir dalam implementasi program ini. Mereka akan menyediakan kuotasi berupa order beli dan jual pada lima saham pilihan, yaitu PT Gudang Garam Tbk (GGRM), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), PT Trans Power Marine Tbk (TPMA), PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU), dan PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS).

Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Kehadiran Liquidity Provider ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas perdagangan dengan mempersempit selisih harga beli dan jual (bid-ask spread), memperdalam pasar, serta mempermudah transaksi bagi para investor.

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI, Irvan Susandy, menekankan pentingnya partisipasi aktif Anggota Bursa sebagai Liquidity Provider dalam meningkatkan likuiditas dan kualitas pembentukan harga.

"BEI mengapresiasi komitmen Phintraco Sekuritas dalam mendukung program Liquidity Provider saham. Kami berharap langkah ini dapat mendorong peningkatan likuiditas, khususnya pada saham-saham yang memiliki potensi untuk berkembang lebih optimal," ujar Irvan dalam keterangan tertulis yang dikutip jabarpos.id.

BEI meyakini bahwa keterlibatan Anggota Bursa akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Oleh karena itu, BEI terus mendorong partisipasi yang lebih luas dari pelaku pasar agar inisiatif ini dapat berjalan optimal.

Keberhasilan kuotasi perdana ini diharapkan menjadi pemicu bagi Anggota Bursa lainnya untuk turut berpartisipasi, sehingga ekosistem perdagangan menjadi semakin likuid, kredibel, dan berdaya saing.

Kedepannya, BEI akan terus melakukan evaluasi, memberikan insentif, dan mendorong partisipasi aktif dari seluruh Anggota Bursa dalam program Liquidity Provider saham. Langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat struktur pasar dan meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di tingkat regional maupun global.

Investor yang ingin mengetahui daftar saham yang dikuotasikan oleh Liquidity Provider dapat mengakses informasi tersebut melalui website resmi BEI.

Endang Wulansari

reporter dan kontributor di JabarPos. Ia berfokus pada peliputan berita-berita lokal di wilayah Jawa Barat, khususnya mengenai isu-isu pemerintahan, sosial, dan budaya. Tulisannya bertujuan untuk memberikan informasi terkini dan relevan kepada pembaca di tingkat regional.

