Sinar Mas Land Incar Omzet Gede, Pasar Properti Diprediksi Makin Kinclong!

JABARPOS.ID – Sektor properti residensial menunjukkan sinyal positif, jabarpos.id mengabarkan bahwa Sinar Mas Land menargetkan prapenjualan fantastis hingga Rp10 triliun di tahun 2026. Optimisme ini didorong oleh meningkatnya minat generasi milenial dan Gen Z untuk memiliki hunian sebagai investasi jangka panjang.

Data dari Indonesia Property Watch menunjukkan lonjakan permintaan rumah dengan harga Rp1-2 miliar sebesar 18% pada kuartal pertama 2025, didominasi oleh usia 25-35 tahun. Sinar Mas Land merespons tren ini dengan mengadakan "Sinar Mas Land Property Outlook 2026" yang memberikan panduan bagi generasi muda dalam mengambil keputusan properti yang tepat.

Martin Samuel Hutapea dari PT Leads Property Services Indonesia memprediksi pertumbuhan positif pasar rumah tapak sebesar 5-6% (yoy) di tahun 2026. Insentif pemerintah seperti PPN DTP dan suku bunga kompetitif menjadi pendorong utama. Tangerang menjadi primadona di Jabodetabek dengan kontribusi lebih dari 56% terhadap total penjualan rumah tapak.

Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), Hermawan Wijaya, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan proyek di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Semarang, Surabaya, dan Balikpapan. Pencapaian prapenjualan BSDE sebesar Rp10,04 triliun pada tahun 2025 menjadi indikator positif bagi pertumbuhan sektor properti di tahun 2026.

Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land, Herry Hendarta, menambahkan bahwa inovasi, kemitraan strategis, serta pengembangan produk dan layanan berkualitas akan menjadi fokus perusahaan. Sinar Mas Land juga meluncurkan program "Royal Key" untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki properti impian.

Lindawaty, Kepala BUPP KEK ETKI Banten, menjelaskan bahwa KEK ETKI Banten (D-HUB SEZ) akan fokus pada sektor pendidikan, teknologi, industri kreatif, dan kesehatan. Kehadirannya diharapkan dapat melengkapi ekosistem BSD City dan mendorong pertumbuhan properti yang berkelanjutan.