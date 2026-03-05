Jabar PosBerita

Sinar Mas Land Incar Omzet Gede, Pasar Properti Diprediksi Makin Kinclong!

Editor Jabar Pos : Endang Wulansari
Sinar Mas Land Incar Omzet Gede, Pasar Properti Diprediksi Makin Kinclong!
spot_img

JABARPOS.ID – Sektor properti residensial menunjukkan sinyal positif, jabarpos.id mengabarkan bahwa Sinar Mas Land menargetkan prapenjualan fantastis hingga Rp10 triliun di tahun 2026. Optimisme ini didorong oleh meningkatnya minat generasi milenial dan Gen Z untuk memiliki hunian sebagai investasi jangka panjang.

Data dari Indonesia Property Watch menunjukkan lonjakan permintaan rumah dengan harga Rp1-2 miliar sebesar 18% pada kuartal pertama 2025, didominasi oleh usia 25-35 tahun. Sinar Mas Land merespons tren ini dengan mengadakan "Sinar Mas Land Property Outlook 2026" yang memberikan panduan bagi generasi muda dalam mengambil keputusan properti yang tepat.

Baca juga:  Selamat Agus Salim, Atas Terpilihnya Kembali Menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bogor
Sinar Mas Land Incar Omzet Gede, Pasar Properti Diprediksi Makin Kinclong!
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Martin Samuel Hutapea dari PT Leads Property Services Indonesia memprediksi pertumbuhan positif pasar rumah tapak sebesar 5-6% (yoy) di tahun 2026. Insentif pemerintah seperti PPN DTP dan suku bunga kompetitif menjadi pendorong utama. Tangerang menjadi primadona di Jabodetabek dengan kontribusi lebih dari 56% terhadap total penjualan rumah tapak.

Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), Hermawan Wijaya, menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan proyek di kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Semarang, Surabaya, dan Balikpapan. Pencapaian prapenjualan BSDE sebesar Rp10,04 triliun pada tahun 2025 menjadi indikator positif bagi pertumbuhan sektor properti di tahun 2026.

Baca juga:  KPK Rilis 3 Tersangka Kasus Korupsi APD Covid-19 Yang Merugikan Negara Sebesar Rp 319 M

Deputy Group CEO Strategic Development & Assets Sinar Mas Land, Herry Hendarta, menambahkan bahwa inovasi, kemitraan strategis, serta pengembangan produk dan layanan berkualitas akan menjadi fokus perusahaan. Sinar Mas Land juga meluncurkan program "Royal Key" untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki properti impian.

Lindawaty, Kepala BUPP KEK ETKI Banten, menjelaskan bahwa KEK ETKI Banten (D-HUB SEZ) akan fokus pada sektor pendidikan, teknologi, industri kreatif, dan kesehatan. Kehadirannya diharapkan dapat melengkapi ekosistem BSD City dan mendorong pertumbuhan properti yang berkelanjutan.

spot_img
Artikel Sebelumnya
Dua Perusahaan Bakal Jadi Milik Emiten Ini? Simak Bocoran Manajemen

Berita Terpopuler

Berita

Risiko Menyedihkan Jika Tak Bayar Pinjol!

Sumber informasi dari jabarpos.id menyebutkan bahwa pinjaman online (pinjol) memang memudahkan akses keuangan, namun risiko gagal bayar (galbay) perlu dipahami masyarakat. Kegagalan...
Baca Selengkapnya
Berita

Converse dan Swarosvski hadirkan siluet Chuck 70 De Luxe Squared

Jenama alas kaki Converse resmi berkolaborasi dengan jenama kristal Swarovski untuk menghadirkan siluet terbaru dari Converse Chuck 70 De Luxe Squared dengan 1.300 keping...
Baca Selengkapnya
Kriminal

Mengerikan!!! Tahanan Narkoba Dibunuh di Rumah Tahanan Kelas 1 Depok

Depok | Jabar Pos - Kejadian tragis menimpa seorang tahanan berinisial RAJS (26), yang ditemukan meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk dan lebam di...
Baca Selengkapnya
Jabar Pos TV

Prabowo Berikan Pesan Untuk Cabup Cawabup Bogor Rudy Susmanto-Jaro Ade

Bogor | Jabar Pos - Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, menyampaikan pesan untuk Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil...
Baca Selengkapnya
Teknologi

MacOS 15.1 Bakal Bikin Kamu Bebas Ngatur Aplikasi! 🤯

Pengguna Mac, bersiaplah untuk kejutan! Apple kabarnya sedang menyiapkan pembaruan macOS 15.1 yang bakal memberikan kamu kebebasan penuh dalam mengatur aplikasi. Bayangkan, kamu bisa...
Baca Selengkapnya
Otomotif

Kia kenalkan K4 hatchback di Australia

Versi hatchback lima pintu dari Kia K4 sedan telah diungkapkan semalam, menjelang kedatangannya di Australia yang diperkirakan pada akhir tahun 2025. Foto pertama dari K4 versi hatchback terungkap dan...
Baca Selengkapnya
Berita terbaru
Berita Terkait